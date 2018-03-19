老師只管教書就好？ 專家：學生不會從不喜歡的人身上學到東西

2018-03-19 07:55 聯合新聞網 文／安妮．布魯克、希瑟．韓德利



為何人際關係如此重要

在二○一三年廣受歡迎的 TED 演講《每個孩子都需要冠軍寶座》（Every Kid Needs a Champion）中，資深教育工作者麗塔．皮爾森（Rita Pierson）提到了這則與另一位老師的對話：

「有一次，一個同事對我說：『他們付我薪水不是要我去喜歡學生。他們付我薪水是要我去教書。學生應該學習。我就該教書，他們就該上課。就是這樣。』我告訴她：『你知道嗎？學生不會從他們不喜歡的人身上學到東西。』」

皮爾森主張，學生不會從不喜歡的老師身上學到東西，並不只是出自一位資深教育工作者基於常識的觀察；這是有研究證實的。一項研究提出，正向的師生關係（特別是對被列為在學業上高風險的學生），有助於促使學生在課業上投入更多努 力，同時提升他們在學業能力上的信心，而這兩者均有利於增 進整體表現。另一項研究指出，正向的師生關係可以增進學 生彼此之間的關係，同時也會提升他們對於課業的參與度。

我們曾經說過：成長性思維，一言以蔽之，就是指單純相 信智力及能力可以被改變的想法。所以，你可能不禁要問，那 一個人的成長性思維跟人際關係有什麼關聯呢？畢竟，只有「你」可以控制「你的」思維，不是嗎？

可以說是，也可以說不是。雖然只有個體本身才能改變自 己的思維，但我們相信，透過穩固發展的師生關係，可望塑造 一個適合於學生全心接納成長性思維的教室環境。在《心態致勝》一書中，杜維克提到，針對每個學生提出適切、有目標性讚美話語的教師，能夠培養學生的成長性思維。我們相信這只是教師培養學生成長性思維其中之一的方式。事實上，有許多方式可以讓老師影響學生、家長及同事的思維，而最佳起點在於建立美好關係的堅實基礎上。

人際關係自我評估

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用這份人際關係評量表（見表格四）進行自我評估，可以幫助你判斷自己對於在校人際關係上，是傾向抱持成長或定 型化思維。請快速閱讀後，並在每項敘述後方勾選「是」或「否」作答（見表格四）。

自我評估結果

如果你對大部分的敘述答「否」，你很可能是以成長性思維跟學生、家長及同事建立關係。如果你有三題以上的問題答「是」，你可能需要多用點心，跟學生及其他校方人士發展有意義的關係。

接下來的這一章節，我們會討論如何跟學生、家長及同事 建立有意義的互利關係。

師生關係的重要性

為什麼以成長性思維建立關係對於學生成就極其重要？因為任何一位資深老師都會告訴你，皮爾森是對的，學生就是不會從不喜歡的老師身上學到太多東西。如果你希望學生發展成長性思維，並相信自己只要憑藉努力及毅力，就有能力達到高 標準，那麼他們就必須知道，你相信他們一定可以成功。

皮爾森在 TED 演講中，提到另一項用來鼓舞學生的技巧，就是和學生一起念這段箴言：「我是大人物。我來的時候 就是大人物。我走的時候會是更棒的大人物。我很有力量，我很強。我值得這裡給我的教育。我有事要做，有人要影響，有目標要達成。」這段箴言的含意，就是成長性思維的精神。皮爾森提醒學生，他們會進步，這不僅僅是可能發生的事，對她來說更是必然的事實。她相信，如果這類箴言重複很多 次，就會成為學生生命中的一部分。

抱持定型化思維的學生擔心害怕在老師和同學面前表現出很笨的樣子。他們想要讓所有人知道，他們無時無刻都是何等 的聰明絕頂，這就是為什麼他們傾向避免可能失敗的挑戰。因此想要擺脫定型化思維，進入成長性思維，就必須讓學生展露出脆弱的一面，但他們可能並不樂於在他人面前顯露自己的弱 點。但當學生遇到一位老師─一位相信他們、尊重他們、想把最好的給他們，當他們犯錯時也不會論斷的老師，他們可能就會願意放手一搏。

成長導向的師生關係

與學生建立穩固的師生關係，是讓學生知道他們是學校與 班上學習團體中重要成員的關鍵。以下是與學生建立有效關係的五項基本要素：

1. 學生知道老師對他們的能力有信心。

2. 學生尊敬並喜歡老師。

3. 學生尋求並接納老師的評語。

4. 學生知道成績不如成長來得重要。

5. 學生跟老師在一起時有安全感。

● 學生知道老師對他們的能力有信心。

跟學生建立深度關係的最好方式，是私下關心他們的生活與個人狀況，並花時間了解學生的課外興趣。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 成長性思維的關鍵在於，學生必須相信，憑著恆毅力與決心，他們有能力達成高標準。但試想，如果你覺得你的老師並不這麼認為，那要相信自己會是多麼困難。如果你期待學生對自己的成長有信心，他們必須感受到你也同樣真誠熱切地相信他們。每天提醒學 生，你相信他們有能力達成目標，無論是透過完成作業時給予的讚美，或是提供詳細的意見反饋，每一天都有許多練習這項功課的機會。

● 學生尊敬並喜歡老師。

跟學生建立深度關係的最好方式，是私下關心他們的生活與個人狀況，並花時間了解學生的課外興趣。這些與課業無關的私下閒聊，可以讓你看見學生生 活的其他層面：父母離婚、學生罹患某種疾病或健康狀況、父母一方長期不在身邊或入獄。學生來自各式各樣的環境與背景，你對每個學生了解得愈多，愈能跟他們建立深度關係，也 愈能量身打造最適合他們的學習方式。同樣地，適當地跟學生 分享你的個人資訊，例如：你從前在學代數 II 時遇到什麼瓶 頸，或你計畫如何度過這個週末等等，也能打造更深的互動關係。

● 學生尋求並接納老師的評語。

在穩固的師生關係中，學生面對評語時，不會充滿防衛心，而會認定那是成長進步過程 中的一部分。當學生相信你處處為他們的利益著想，他們會以更有成效的方式回應你的評語。向學生清楚說明，他們的成長 是你最重要的優先考量，並讓他們知道，建設性評語的目的是 幫助他們進步。如果學生難以用正面態度接受評語，那可能表示你必須加強建立關係，讓學生知道你的評語是出自關心與支持，而非論斷。遇到這種情況，可以把學生帶到一旁，進行一 對一的談話，更詳細地解釋你的評語，或安排會面和學生一起 討論提出的改變，這些做法都可以讓學生看見你是提供支持的 來源。當學生（即使不再是你班上的學生）主動請你針對他們 的作品提出誠實評語時，你會知道，你已向前邁進了一大步。

● 學生知道成績不如成長來得重要。

在穩固的師生關係中，你會為學生設立目標，並協助他們設立自己的目標。學生知道成績只是過程中的一部分，只是你用來追蹤整體表現的資料來源，但他們也明白，對你來說最重要的事，是他們達成你們共同設下目標的進度。你們應當針對如何克服挑戰與障礙 持續對話，雖然成績對你來說應是有意義的，但成績本身的價值，永遠抵不上它代表的進步。讓學生擁有多次機會學習教 材、獲取更好的成績，是向學生展現這項信念的絕佳方式。

● 學生跟老師在一起時有安全感。

曾任教師的哈佛教育研究所研究人員賈桂琳．賽勒（Jacqueline Zeller）說，學生在校的社交情緒面向，諸如與教師之間的關係，與學業成績並非毫無關聯，而是息息相關的。「當孩子在校愈有安全感，」賽勒說，「他們愈會做好學習的準備。」

學生在你的課堂上以及當你在場時，應當有十足的安全 感。你應當努力成為支持的來源，而非痛苦的來源。學生應當 清楚知道，你想把最好的給他們，你會保護他們，無論他們犯了什麼樣的錯，你都會無條件地關心他們。我們知道在成長性 思維裡，錯誤被視為學習機會，這對社交情緒上的錯誤也同 樣適用。如果學生做了一個不佳的選擇，要承認這個選擇是錯 誤的，然後以專業態度私下處理，持續予以支持、鼓勵與關心。永遠不要和學生計較。

《成長性思維學習指南：幫助孩子達成目標，打造心態致勝的實戰教室》 圖／親子天下出版授權提供 分享 facebook

本文摘自《成長性思維學習指南：幫助孩子達成目標，打造心態致勝的實戰教室》，安妮．布魯克Annie Brock、希瑟．韓德利Heather Hundley 著，王素蓮 譯，親子天下出版授權提供，未經同意禁止轉載。