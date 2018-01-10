美國人為學測考生減壓的要訣：家長的平常心

在美國高中四年制的學制裡，高三是參加大學入學測試（SAT）的應考年級，高四畢業之前，大部分的美國孩子都已經做好了大學的選擇。我發現美國家長對孩子的學測大考，抱持著處之泰然的平常心：孩子們照常練球、練琴，依舊參加家庭或朋友的派對，甚至連利用星期天打工的孩子，也照常兼差，家長並沒有極力勸阻，一點兒也沒有為了準備大學入學測試，而改變日常生活的規律。 中學生。聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

幾次在派對場合裡與準備大學入學測試的孩子們聊天，這些美國孩子都說，保持正常的作息規侓，再加上父母親的冷靜態度，是幫助他們舒緩考試壓力的最好方式。

生活規律依舊，家長處之泰然，以不變應萬變的平常心，正是美國人為考生減壓的要訣。

抱持著平常心並不容易。大學入學測試畢竟是孩子人生中的一件大事，對多數美國家長而言，學習以平常心看待孩子的學測，似乎不是一件高難度的事；只有少數幾位朋友承認，天性緊張，需要藉著閱讀心理諮商的書籍自我幫助，以避免把自己緊張的情緒，傳染給準備應考的孩子。

有一些美國家長認為，19世紀的淘金熱，加上20世紀的好萊塢演藝圈，把我們所居住的美國西岸，塑造成實現「美國夢」的跳板，同時，因為不是長春藤名校的所在地，無形中減緩了美西升學壓力的社會文化風氣。

經過長久的觀察與詢問，我發現，美國家長之所以可以處之泰然的以平常心，面對孩子的學測，來自於美國教育升學管道的多元化，不迷信明星學校的社會風氣，以及美國社會對成功（Success）這個觀念，涵有非常廣泛的定義。

多元化升學管道

大學學測考生。本報資料照／記者陳瑞源攝影 分享 facebook 高中畢業唸大學，這是公認的A計劃，但是卻不是唯一的計畫。許多不喜歡坐在教室裡學習的孩子，在家長的支持之下選擇B計劃。

一位朋友的孩子，高中畢業後選擇到社區學院唸技術認証的課程，畢業後很快的就找到了工作。另一位朋友的孩子，先到社區學院唸兩年的書，然後申請轉學到州立大學。

美國升學管道多元化，社區學院是高中畢業生前往大學的管道之一。近年來，美國大學學費高漲，因此愈來愈多高中畢業生，選擇先到學費便宜的社區學院唸書，然後再轉學到州立大學或私立大學繼續就讀。

唸大學是過程，不是目的。

一位曾經在中國教英文的朋友提起，當他問中國學生，「高中畢業後的計畫是什麼？」

所有的孩子都回答，「唸大學。」

當朋友再問，「為什麼唸大學？唸大學的目的是什麼？」

有的孩子回答「賺大錢」；有的孩子回答「滿足父母的要求」；超過半數的孩子卻不知道如何回答。

朋友指出，大學是幫助孩子達成生涯目標的過程，但是他在中國教學多年的經驗，讓他發現，許多中國學生把過程當成目的，不惜犧牲學習的樂趣，埋首苦讀。擠進名校後，卻對未來的人生目的茫然不知，完全失去了唸大學的意義。

美國家長似乎都明白，唸大學只是一段過程，一種幫助孩子達成人生目標的方式。或許正因為如此，家長們都能以平常心，面對孩子的學測。因為達成最終目的有許多方式與過程，學測只是其中的一項。

不迷信明星學校

我問過許多美國家長，他們是如何幫助孩子減輕考試的壓力？其中一位美國媽媽的答覆為我留下深刻的印象。她指出，許多亞裔美籍的家長，只把長春藤聯盟學校（Ivy League Schools）當學校看，這種狹隘的觀念，為孩子增加許多沒有必要的壓力，同時為考生灌輸了錯誤的教育觀念。根據我的了解，美國家長仍然期許自己的孩子能進入明星大學就讀，但是他們卻一點兒也不迷信明星學校，因為這些美國家長仍然相信美國夢（American Dream），他們相信搭乘公車抵達社會職場的孩子，仍然具有希望與潛力，可以擊敗那些搭乘明星學校校車抵達職場的孩子。

一位美國爸爸曾對我說，大學學測是孩子面對職場競爭的第一回合，為了擠入明星學校，在第一回合的競賽，就把孩子給壓垮了，往後如何鼓勵孩子愈戰愈勇？

學測考生。聯合報系資料照／記者周永受攝影 分享 facebook

成功的關鍵是夢想

成功的定義視種族文化的不同而各異，對美國人來說，能夠實現美國夢就是成功的人生；然而，實現美國夢的關鍵在於是否有「夢想」，並不在於是否唸過大學，這種觀念與「行行出狀元」的想法是完全相同的。

美國家長從小就鼓勵孩子要有夢想，因為有夢想，才是推動成功的原動力。並不是所有的孩子都適合坐在教室裡學習，有的孩子動手做的能力超強；有的孩子善長腦筋急轉彎，但是記憶力欠佳；有的孩子會唸書，不會做事；有的孩子會做事，但是不會唸書。美國家長相信，不管孩子的優缺點，無論是會唸書或是會做事，只要有夢想，就可以激勵孩子實現美國夢，邁向成功大道。

為孩子的學測減壓，不應該只是家長的任務。升學壓力是一種社會文化現象，需要社會各界的配合，才能幫助家長培養平常心，與孩子共同經歷這一段成長的過程。