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周行一／凍漲大學學雜費 台灣恐永遠落後韓國

慘！中山高台南安定統聯客運撞拖板車1死3傷

贈書／學生哭：學測考低一點 現在就不會搞到家庭革命

2018-01-09 08:11宋怡慧（丹鳳高中教務主任）

「從老師到父母，每個人都勸我讀理工科……」

──談選擇

女孩不只品學兼優，剛出爐的學測成績也表現得十分優異。

她是人生勝利組，為什麼要哭得那麼傷心？

「如果，我當初堅持選第一類組，現在就不會把局面弄得那麼狼狽。」

「如果，我的學測分數考低一點，現在就不會搞到家庭革命。」

「如果，我和哥哥一樣有個性，現在就不會想放棄自己的堅持！」

女孩清秀的臉龐掛著兩行清淚，讓我忍不住回過身叫住她：「同學，不好意思，你怎麼哭了？需要幫忙嗎？」我焦急又唐突地問。

「沒事，沒事。」女孩趕緊拭淚，神情有些驚恐。

「我覺得你需要一個聽眾，或是幫忙。你願意談一談嗎？」我拉住女孩的衣袖，企圖盡點力。

「謝謝老師，真的沒事……」女孩懂事地點點頭，快閃離開。

非當事人，圖為學測考生。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
非當事人，圖為學測考生。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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偷偷記住女孩的學號和名字

女孩孤立無援的身影，無奈又不知所措的悲傷臉龐，不斷浮現在我的腦海。

我偷偷地記住她的學號和名字，希望能用大海撈針的方法，再從其他處室找到她的基本資料。

女孩不只品學兼優，剛出爐的學測成績也表現得十分優異。既然是人生勝利組，為什麼要哭得那麼傷心？甚至，對自己的未來表現得如此茫然、無助？

擦肩回眸的緣分，女孩的淚眼無法只是過往雲煙。對於給學生幸福的想望，還是我最喜歡做的事。

「老師，有事嗎？」女孩看到我突然出現在教室外，回身驚訝地問。

「就是，有點擔心你……所以，一間間地找，終於找到你。我覺得，你需要一個聽眾，說一說你的故事，我想，我應該可以勝任。你也可以相信我……」面對陌生的她，我的話雖說得支支吾吾，但是內在的情感是真摯的。

「老師，為什麼會認為我願意說給你聽？你的自信從何而來？」女孩淡定地問。

「直覺，念文學的直覺。當老師的第六感……談自己，才有辦法正視問題，了解你自己內在的需要，解救及療癒自己的靈魂。」我堅定地說。

「文學的直覺？老師真的願意聽故事？不說大人觀點的話，或是勸我改變心意，就是單純地聽，是這個意思嗎？」女孩有些動搖地問著。

「是呀！就當說個好故事給一個好奇寶寶聽。」我俏皮地說。

家人的質疑

「老師，家人問我：『成績考那麼高，為什麼要填國文系？這個年代，沒有人要念國文系。念國文系，以後能養活自己嗎？念文科的未來，到底有什麼出路呢？』」女孩丟了一堆的問號給我，讓我猶豫該回答，抑或是選擇沉默。

高二選組的時候，明明很喜歡第一類組的學科，但尊重家人的專業建議，所以就乖乖選擇了第三類組。考學測的時候，大家要我全力以赴，只要考出成績，最後都會尊重我的科系選擇。我不討厭科學，但是我更喜歡文學。現在，從老師到父母每個人都勸我讀理工科。因為，他們怕我是一時迷惘，造成一生的窮苦潦倒、淒淒慘慘……」女孩說著說著，眼眶又紅了，忍了許久的情緒，還是潰堤了。

「哭吧！哭吧……你真的陷入選擇的困境了。」

當一個人認真地做了一個決定，卻被所有人質疑或遺棄時，女孩的處境是讓人心酸的，這也讓我不得不說：

「科技、科學是社會進步的動力，但是人文思維是讓科學家不被機器人取代，繼續創造的核心價值。不管讀什麼科系，我們的同理心、人文的關懷，甚至，勇敢追尋我是誰的探問，是一輩子追求的真理。」身為念文學的我，忍不住還是發表了自己的看法。

女孩聽完有種攀住浮木的如釋重負，甚至，破涕而笑了。

「老師，我們是同路人，我的直覺告訴我，你也是腦中常常有問號的怪咖……」

「會笑就好，表示，腦子開始進入運行與思考。蘋果執行長庫克說：『當科技走入黑暗角落時，人性是照亮黑暗的蠟燭。』只有科技，遠遠不夠。無論你們會做什麼，無論蘋果在做什麼，我們永遠無法捨棄人性，這是一份承諾。

「你想想：這句話背後的意義，它代表念文學、哲學、歷史等人文學系的真正價值。科技始終無法取代人性，人性來自於人文思維的爬梳與建構，人文情懷常常是一個人存在的美好靈魂。」我進一步與她分享自己的觀察。

女孩內心最糾結的問題

「老師，念文學會有前途嗎？我會不會餓死？或找不到工作？」女孩問了一個內心最糾結的問題。

「優游在文學的世界，是最舒服自在的時候，偶爾迷途了，它會指引我回家。回到心靈的家。我很努力地在國文科得到滿級分，證明我不只是有興趣，也是有能力駕馭它。未來，它也會成為我競爭的優勢。」女孩語氣堅毅地說。

學測考生。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
學測考生。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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女孩無所畏懼的回答，神情躍動著文青魂。一如《解憂雜貨店》說的，「通常諮商者心裡已有了答案，找諮商的目的，只是為了確認這個答案是正確的。」

她的自信應該被好好讚嘆，甚至被深情擁抱。為何普世的價值觀，讓她可能會繽紛的未來，走得如此踉蹌、顛簸？我們到底給孩子什麼樣的選擇與建言？

「魯迅曾說：『當我沉默著的時候，我覺得充實；我將開口，同時感到空虛。』如果，你能原諒庸眾對你的嘲弄，你的心將更寬容；如果，你能理解他們的不懂，他們的無知將無法挫折你飽滿的意志。千萬不要因為得不到互許的共鳴，就感到自己的理想無法實現，無須悲觀地看待文學，落入他人的思想窠臼。

「邁向夢想的路上，常常要忍受不被理解的磨難，也因為那樣的苦痛，你更理解自己為何吃苦，為何而戰。或者，換個角度來看，如果當年魯迅沒有棄醫從文，我們就無法讀到針砭世道的《阿Q正傳》、《吶喊》，也無法讓我們瞧見橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛的狂人魯迅。」我期待這些話能真正撫慰她的傷感。

「老師，我在讀〈孔乙己〉的時候，不覺得他可笑又可悲，反而是對人情的冷漠，世道的敗壞，更覺得心痛。學問能助人而不是害人，但兩者關係微妙，常是水可載舟，亦可覆舟的體現。」

女孩的見解獨到，的確是適合走文學的孩子，她的筆未來或許也能為台灣社會帶來一些微光與祝福。

請試著再溫柔地與父母溝通

「你知道嗎？魯迅在評論《儒林外史》時曾嗟嘆：『偉大也要有人懂』，就像你的文學夢也需要有人懂。其實，你的內在很堅強，只需要好好地和家人溝通，把今天你告訴我的，試著再溫柔地說一次，讓他們讀懂你。

「身為父母，哪有不愛自己兒女的？他們最終的依歸，還是希望你能得到幸福與快樂。再相信自己與父母一次，再相信文學與老師一次。認真地、有信心地去找他們再說一說。」我熱情地向女孩喊話。

女孩的淚痕乾了，我的擔心也卸下了。看似萍水相逢的緣分，卻是一次很深刻，對彼此都有助益的對談。

申請入學的結果在一個月後放榜了，女孩考取國立大學的國文系。

我默默地站在榜單前，替她喝采、替她開心。她還是戰勝了內心的恐懼，贏得家人的支持，持續走在夢想的路上。

我所珍視的卡片

最感動自己的是，女孩在自己畢業典禮那天放在我案頭的是一張珍貴的卡片。

《療癒26顆破碎的心：怡慧老師的閱讀課》　圖／寶瓶文化提供
《療癒26顆破碎的心：怡慧老師的閱讀課》　圖／寶瓶文化提供
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「曾經，我的心分外地寂寞。現在，我的心很平安：沒有愛憎，沒有哀樂，也沒有喧嘩色和繁雜。有人說，這是魯迅用三個沒有來表達心靈的沉滯和落寞。但是，我在這段文字看見力量，讓我寂寞的心，感到平靜。每個人都該在孤獨中，找到自己的想望，文學之於我，就像陽光與呼吸，不能一日失去。謝謝老師願意讓我相信文學，看見文學的力量，因為我知道，你也是熱愛文學的，我會和老師一起堅持，相信我們的相信……」

女孩的文句充滿溫暖與陽光，一如女孩娟秀的字跡，讓我的眼淚不自覺地滴在卡片上。

我和女孩相逢，看似陌生又熟悉，彷若前世今生。該走在一起的人，常常繞那麼遠的路，終究，還是相遇了。

內心充滿著感激，感激能和孩子相遇在生命的光點，心有靈犀地讓彼此都相信師生有情，人間有愛。

如果，我們不是反對學生想太多，而是教會他們該怎麼去「想」事情，這個「想」的過程，是不是可以讓教育變得不一樣？

閱讀，療癒了我們（十五）

《吶喊》魯迅著

‧我在年輕時候也曾經做過許多夢，後來大半忘卻了，但自己也並不以為可惜。所謂回憶著，雖說可以使人歡欣，有時也不免使人寂寞，使精神的絲縷還牽著已逝的寂寞的時光，又有什麼意味呢？而我偏苦於不能全忘卻，這不能全忘的一部分，到現在便成了《吶喊》的來由。

魯迅

‧踏上人生的旅途吧。前途很遠，也很暗，然而不要怕。不怕的人面前才有路。

《解憂雜貨店》東野圭吾著

‧我的回答之所以發揮了作用，原因不是別的，是因為他們自己很努力。如果自己不想積極認真地生活，不管得到什麼樣的回答都沒用。

〈水雲〉沈從文著

‧我是個鄉下人，走到任何一處照便都帶了一把尺，一把秤，和普遍社會總是不合。一切來到我命運中的事事物物，我有我自己的尺寸和分量，來證實生命的價值和意義。

《邊城》沈從文著

‧在這個世界上，所有真性情的人，想法總是與眾不同。

※本文節錄自《療癒26顆破碎的心：怡慧老師的閱讀課》，宋怡慧 著，寶瓶文化出版授權提供，未經同意禁止轉載。


1/12（五）中午12:00前，在本書書摘文章（1.2）下方以FB帳號留言「我想看《療癒26顆破碎的心：怡慧老師的閱讀課》」，說說你曾經如何堅持夢想（不強制，自由回答～），就有機會獲得《療癒26顆破碎的心：怡慧老師的閱讀課》一本（共3名）！

宋怡慧諮商輔導校系選填

宋怡慧（丹鳳高中教務主任）

宋怡慧，丹鳳高中教務主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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