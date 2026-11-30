「當（年輕人）不再崇拜矽谷」人工智能愈來愈發達。皮尤研究中心近年持續調查美國人對ＡＩ的感受，二○二一 年「擔憂多於興奮」僅百分之卅一，今年達百分之五十五。本文剖析年輕人愈來愈仰賴ＡＩ，卻為何愈來愈對ＡＩ恐懼？

「霍去病如何從人變成了符號」？陝西咸陽茂陵博物館最近調查，二千多年前的「冠軍侯」霍去病已收到一千五百多封手寫信。寄信人幾乎都是青少年，一名廣西女孩連續兩年跨越千里赴茂陵祭拜，在墓前寫下千字長信與其隔空對話，還有人去其雕像底座銘牌摸他的名字「去病」，宣稱可以消災祛病。

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