教育部爭取六十億特別預算，以十年為一期，提供國內十二所大專校院留才攬才。但學界跟教育團體表示，特別預算屬於附加性質且不穩定，如果政府真的在乎人才問題，更應該直接編入常規預算。且即便本次將期程拉長到十年，在海外學者眼中也還是有斷點。

高教工會研究員陳柏謙表示，不少高等經費多用特別預算處理，不是不能用，但特別預算屬於附加性質，非穩定經費，且多由各校各自提方案爭取，結果僅少部分學校、教師受益。

陳柏謙強調，應回頭審視，我國高教勞動條件、研究環境有沒有辦法留住人，他建議，如果政府真的在乎未來數年間的人才問題，就應該編入常規預算，並提高常規預算編列。

一名大學高層也評論，如果台灣的經濟動能可以持續，那政府就會再辦理下一期計畫，但最好還是能編入常規預算，特別預算只能說聊勝於無，且不是沒有缺點，政府想藉此吸引人才來台，「人家也嫌你制度斷斷續續。」

中山大學副校長林宗賢則說，以特別預算支應終究是好的開始，但國內教授的薪資框架問題也不是大學端能解決的困境。

林宗賢表示，大學確實一直在想辦法，如近年中山鬆綁彈性薪資、增加特聘教授員額，如讓院級也能設立特聘教授，同時績優教師的人數也增加，校內約五成教授都能受領彈性薪資，努力留住人才。