我國教授年薪與國際落差二至三倍，教育部爭取六十億特別預算，提供十二所大專校院攬才，國內鎖定初任教授；國外則祭出年薪千萬挖角諾貝爾獎等級學者。教育部日前核定各校經費，知情人士表示，台成清交四校多未拿到預期額度，倒是中字輩、師大、政大等校預期落差沒這麼大，能取得五億左右。

根據台大原訂人才永續計畫，制度分到任與留任獎金，以到任Ａ＋人才為例，不含法定薪資，前五年即給予一千二百萬加薪。台大校長陳文章坦言，一開始校內規畫並期盼由政府負擔廿二億，實際核定經費跟預期有差距，台大必須用更多自籌款推動；普發現金一次動輒上千億，相比之下高教經費實在太少。

中山大學副校長林宗賢表示，預計延攬及留任一百名優秀教師，從半導體到人文學科都有機會。具國際一流獎項與學術聲望的第一級人才，人數鮮少，但上限可一年外加一千萬薪資，五年到任獎金可達五千萬；第二級人才上限則為三千萬，到任獎金於到任的一、三、五年間按比例發給，到任期滿後通過績效審查，就能獲得後續留任獎金。

林宗賢也說，學校也結合募款、校務基金、自籌經費，符合資格的教師可藉由專戶存留任獎金，並給與百分之五年利率，讓長期獎勵再結合績效管理。起先學校提報的經費多少都有打折，但只要有人才，學校自行募款也要支應，在經費許可範圍內盡量執行。

台師大研發長林政宏則談到，師大五十五歲以上專任教授約占五成，六十歲以上占二成六，未來幾年需有系統地做好人才銜接。師大獲得算理想的經費，再者，近年大學也強調募款常態化，會通盤整合各項資源執行。