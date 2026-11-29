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重視高教人才 教團：特別預算不穩定應納入常規預算
教育部爭取60億特別預算，以10年為期，提供國內12所大專校院留才攬才。但學界跟教育團體多表示，特別預算屬於附加性質且不穩定，如果政府要宣示真的在乎人才問題，更應該直接編入常規預算。且特別預算不是沒有其問題，即便本次將期程拉長到十年，在海外學者眼中也還是有斷點。
高教工會研究員陳柏謙表示，不少高等經費多用特別預算處理，不是不能用，但特別預算屬於附加性質，特性就是非穩定的經費，於是執行方式多是讓各校個自提方案爭取，結果就是僅少部分學校、教師受益。
陳柏謙強調，並非要齊頭式平等，但還是要回頭審視，我國高教的普遍勞動條件、研究環境有無辦法留住人，只要普遍條件仍缺乏國際競爭力，執行零星式的撒錢，就還是沒有檢討到核心的環境問題。因此也建議，如果政府真的在乎未來數年間的人才問題，就應該編入常規預算，並提高常規預算編列。
一名大學高層也評論，如果台灣的經濟動能可以持續，那政府就會再辦理下一期計畫，但最好還是能編入常規預算，特別預算只能說聊勝於無，且不是沒有缺點，政府想藉此吸引人才來台，「人家也嫌你制度斷斷續續。」
中山大學副校長林宗賢則說，以特別預算支應終究是好的開始，國內教授的薪資框架問題也不是大學端能解決的困境，而大學確實一直在想辦法，如近年中山鬆綁彈性薪資、增加特聘教授的員額，如讓院級也能設立特聘教授，同時績優教師的人數也增加，校內約五成教授都能受領彈性薪資。
林宗賢指出，不敢說學界真的能與業界薪資持平，但至少弭平鴻溝或逐年成長，不同年份入校的教師，還是多能憑表現找到適合自身的方案。
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