教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年走向國際、拓展視野並累積海外經驗。近期，2名台灣青年分別結束在立陶宛的實習，與中央社分享在當地的工作經驗，以及對立陶宛學術、文化環境與生活方式的觀察。

●跨領域實習 探索職涯新可能

今年29歲、畢業於國立陽明交通大學傳播與科技學系的陳咨諭，過去曾在國內科技產業從事行銷傳播相關工作。2023年，她曾代表公司參加在立陶宛維爾紐斯舉行的波羅的海生命科學論壇，對當地產學合作留下深刻印象。

今年，陳咨諭透過青年海外圓夢計畫再次來到立陶宛，在維爾紐斯大學物理學院的行銷與傳播團隊實習，主要協助學院經營社群媒體、紀錄學術活動、撰寫研究故事，以及相關行銷傳播工作。

陳咨諭受訪時表示，這次實習讓她有機會從科技產業走進學術機構，以不同角度理解傳播工作的價值，也看見未來職涯更多元的可能性。除了實習工作，她也把握首次長時間在歐洲生活的機會，參與當地課程、國際學術研討會，並結識來自不同國家的朋友。

陳咨諭說：「雖然有些學術內容對我來說相當艱深，但我一直很享受探索未知的過程。這段經歷也讓我更加體會到，不同專業與文化之間的交流，本身就是一種很有價值的學習。」

●立陶宛重視文化藝術 凝聚國家認同

今年25歲、就讀輔仁大學博物館學研究所的謝佳穎，則透過青年海外圓夢計畫取得立陶宛藝術家協會的實習機會。除了觀察並協助協會日常事務，她也走進當地藝廊，參與行銷工作及與藝術家的交流。

謝佳穎表示，她原本希望透過這次實習，了解歐洲國家的藝術文化機制如何運作，而立陶宛藝術家協會也給予她相當大的自主空間，讓她能嘗試自己感興趣的事情。

實習期間，最令謝佳穎印象深刻的是立陶宛對文化藝術及藝術家權益的重視。她舉例，由於許多文化工作者沒有固定雇主或穩定月薪，在健康保險及退休金等社會保障方面容易出現缺口，立陶宛因此建立「藝術創作者身分」制度。

透過官方認證機制，符合資格的文化工作者可申請藝術創作者身分，取得認證後，能依規定獲得部分社會保障支持與福利，降低收入不穩定對基本生活保障造成的影響。

謝佳穎認為，在立陶宛，文化藝術不只是政府重視的政策，也是國家認同的一部分。她說：「立陶宛人真的把文化藝術視為保護國家認同的重要方式。他們意識到文化與藝術的重要性，也願意投入大量資源推動相關發展。」

她觀察，台灣與立陶宛有一些相似的歷史背景，但2地對文化藝術的思考與重視程度有所不同。台灣對文化領域及藝術家權益的保障還有可加強之處，立陶宛支持文化工作者的制度，或許是台灣可以參考的方向。

●工作生活有界線 立陶宛人內斂慢熱

除了專業經驗的累積，2位青年也在3個月的實習期間，觀察到一些有趣的文化差異。

陳咨諭分享，第一天上班時，她詢問實習單位的筆記型電腦是否可以帶回家使用，她的主管、維爾紐斯大學物理學院行銷與溝通部門主任隨即提醒她要注意工作與生活的平衡。陳咨諭表示，雖然在立陶宛實習團隊的工作節奏與過去在台灣的工作沒有太大差異，但當地人仍盡量準時下班，讓她感受到2地工作文化的不同。

2人也有一項共同觀察，就是立陶宛人的個性較為內斂、慢熱，平時不習慣與陌生人閒聊，但熟識之後，遇到他人有需要時，往往都很樂意伸出援手。

●帶著海外經驗返台 盼分享所學回饋青年

總統賴清德日前出席青年百億海外圓夢基金計畫成果展時表示，希望年輕人走進世界、開闊視野，把世界的解方帶回來。

陳咨諭表示，回台後計畫與母校陽明交通大學合作，透過講座或分享會，將自己在海外累積的經驗及觀察到值得學習之處分享給學弟妹。

謝佳穎也計畫透過參與講座及撰寫文章，在網路上分享這次的實習經驗與心得，希望讓更多人認識不同國家的文化環境及相關制度。

對於青年海外圓夢計畫，陳咨諭與謝佳穎都肯定這樣的機會，並鼓勵有興趣的青年多加利用政府提供的資源，走出台灣、探索世界，並將海外所見所學帶回台灣。