教育部為拓展國際學術交流、提升國內生命醫學研究能見度及培育青年科研人才，邀請2025年諾貝爾生理學或醫學獎得主、日本大阪大學特別榮譽教授坂口志文（Shimon Sakaguchi）於11月23日至28日來台進行學術訪問。

教育部表示，坂口志文是國際知名免疫學權威，現任大阪大學特別榮譽教授及大阪大學免疫學尖端研究中心（IFReC）特任教授。他長年投入免疫學基礎研究，1995年首度證實人體內存在專門負責抑制免疫反應的「調節性T細胞」（Regulatory T cells，Tregs），並於2003年進一步揭示控制調節性T細胞形成與功能的關鍵基因FOXP3（Forkhead box protein P3），完整說明了免疫系統如何避免攻擊自身組織的「周邊免疫耐受」機制。

這項重大發現被譽為解開人體免疫系統的「煞車」密碼，能避免免疫系統過度反應，降低自體免疫疾病及過度發炎的風險，也為癌症免疫治療、器官移植排斥防範及新藥研發開啟新的研究方向。坂口志文因這項突破性研究獲頒2025年諾貝爾生理學或醫學獎，此外也曾獲加拿大蓋爾德納國際獎（Gairdner International Award）、Crafoord獎、日本文化勳章及Robert Koch獎等多項國際學術殊榮。

坂口志文與台灣學術界淵源深厚，2018年曾應邀赴國家衛生研究院演講，2023年也曾受長庚紀念醫院及長庚大學邀請來台指導。本次訪台，除赴中央研究院交流，也將前往中國醫藥大學、長庚大學及國立台灣大學舉行公開專題演講，與國內生醫學界及青年學子分享研究成果與經驗。

教育部表示，台灣高等教育在醫學教育及生命醫學研究等領域已建立良好基礎，期盼以此次訪問為契機，進一步促成國內大學及研究機構與大阪大學及其免疫學尖端研究中心建立長期、制度化的鏈結，深化台日學術交流、研究人員互訪及青年科研人才培育。