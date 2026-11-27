教育部27日舉辦「2026人文社會與產業實務創新鏈結學術研討會暨成果發表會」，集結全國33所大專校院、逾百位教師及業界人士，累計發表35篇論文及15件成果海報，呈現AI時代高等教育人社領域在跨域創新、產學共創與課程轉型的實踐成果。

教育部於2023至2026年推動「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」（簡稱iLink計畫），四年來持續協助大學人社領域教師於課程中引入業界合作、專題實作及競賽參與，強化學生對產業實務的認識與創新教學研究。

此次研討會圍繞「大學教育鏈結產業、企業與社區」、「數位科技結合人社領域之轉型發展」、「創新教學融入專題或競賽」及「學生實作成果展現」等主題進行深度交流。

教育部資訊及科技教育司長葉家宏致詞指出，生成式AI的快速發展，不僅提升工作效率、改變產業型態，更逐步拓展人類知識探索與學術創新的疆界。

葉家宏舉例，2026年11月Anthropic數學家萊文特．阿爾珀格（Levent Alpöge）與AI模型Claude合作，提出困擾數學界167年的「黎曼猜想」及廣義黎曼猜想證明，相關成果逾1,700萬行Lean形式化程式碼，並通過多方獨立電腦驗證，充分展現人機協作的創新潛力。

他也說，然而，如何理解人的需求、洞察社會變遷、回應複雜議題，以及思辨科技發展背後的倫理與價值，更有賴人文社會科學的專業參與。期盼各校以人文為根基、以科技為助力，引導學生將專業知識轉化為創新思維與實踐能力。

會中特別邀請104人力銀行職涯永續長暨副總經理王榮春、有風造識營運副總監白佳燁分享產業人才需求，透過產學對話，共同探討AI時代兼具人文素養、專業知能、跨域整合及問題解決能力的人才培育新方向。

在35篇學術論文中，各校充分展現多元教學創新。如輔仁大學透過循環經濟競賽分析跨校永續跨域學習模式；成功大學探討如何將專案活動發展為具延續性的產學合作機制。

在數位科技結合人社領域方面，清華大學以新竹文學散步計畫展現數位敘事如何重組地方文史知識；台灣師範大學於博物館運用AI生成歷史戰場圖像，分析對觀展受眾戰史理解的影響；中興大學則探討「跨域應用」融入中文系必修課對學生學習態度的影響，為傳統人文學科轉型提供實證。

此外，15件成果海報亦記錄各校帶領學生走進產業與社會現場的具體歷程，主題涵蓋AI輔助語言學習、3D建模、生活碳足跡與永續教育、地方創生、劇場創新創業、海洋保育及文化行銷等領域，展現人社專業的應用廣度。

會議尾聲由iLink二項子計畫回顧推動成果：子計畫一聚焦數位賦能與AI教學應用，分享透過AI教師學院積極推動「AI融入教學應用能力認證（AIEA）」，系統化協助教師提升AI教學能力，並進一步將數位工具融入課程設計與教學實踐，迄今已有逾2,100人次參與。

子計畫二則著重產業合作與跨域鏈結，如串接智在家鄉等全國性競賽、辦理「iLink Corner」產業座談、循環經濟工作坊，及接洽GOLF學用接軌聯盟提供實習資源、線上課程等，積極協助各校串聯產業資源、建立長期合作關係，將業界實務需求有效轉化為人才培育與教學創新的動能。

活動最後以「未來展望（iLink+）」勾勒後續深化跨域合作的發展方向。教育部表示，未來將持續鼓勵大學深化產學合作與精進課程機制，確保學生學以致用，為培育兼顧人文思維與科技應用的新世代人才奠定堅實基礎。相關成果已置於計畫網站供各界瀏覽。