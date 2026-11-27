台北市法務局今上午9時30分，召開夏莉絲幼托機構消費爭議調解會議，業者仍未依通知到場。法務局說，已預先規畫業者不願出席的後續因應措施，針對家長請求金額在10萬元以下案件，依消保法在過半數調解委員同意，送達雙方當事人，雙方10日內未提出異議，視為調解成立；強調這次調解針對教保及幼托服務契約履行所生學費退還爭議，並不代表幼童遭不當對待所衍生之其他損害賠償責任就此一次終結。

法務局表示，對業者不願出席早有掌握，已預先規劃後續因應措施，確保調解程序不因業者缺席而停擺。今日已提出 21 件小額消費爭議的解決方案；其餘案件預計於 12 月 17 日召開第二次調解會議。並於下周通知家長關於律師費用補助申請作業規定。

法務局說明，本案共有 40 位家長提出 48 件消費爭議調解申請。本次會議共計30位家長完成報到，其中19位親自出席、11位委由代理人到場。本次會議安排 4 位調解委員協助調解，並配置 2 位律師提供現場法律諮詢。鑑於各家長送托機構、契約內容、請求金額及個別情形不盡相同，調解委員依個案情形釐清相關請求及事證，分別評估適當的處理方式。

法務局表示，針對家長請求金額在 10 萬元以下的案件，依照「消費者保護法」第 45 條之 4 規定，當事人之一方經合法通知，無正當理由未於調解期日到場，調解委員得依到場當事人的請求或依職權提出解決方案。該方案經全體調解委員、現場有 21 位過半數同意，並依法送達雙方當事人；雙方未於 10 日之不變期間內提出異議者，視為調解成立，後續並應製作調解書送請法院核定，經法院核定後即具有與確定判決相同之效力，得依法聲請強制執行。

法務局表示，本次會議因業者經合法通知無正當理由未出席調解會議，經調解委員現場徵詢後，48件消費爭議調解案件中，計有21件小額消費爭議之幼童家長請求依「消費者保護法」第 45 條之 4 規定，由調解委員提出解決方案，並由調解委員逐案將解決方案記明於調解筆錄中，後續將依規定辦理相關事宜，盡速解決紛爭。

法務局說明，至於請求金額超過 10 萬元的案件，因不符合前開小額消費爭議特殊調解程序適用要件，另對於今日不克出席的家長或尚有相關事證待釐清的案件，法務局將持續協助家長整理相關資料，並初步規畫於 12 月 17 日續行召開第 2 次調解，爭取後續協商解決爭議之機會。

法務局強調，關於幼童遭不當對待所涉及的行政裁罰、刑事偵查及民事求償，分屬不同法律程序，消費爭議調解並不影響業者其

他應負的法律責任。尤其本次調解主要針對家長提出的教保及幼托服務契約履行所生學費退還爭議進行處理，並不代表幼童遭不當對待所衍生之其他損害賠償責任就此一次終結。

法務局說，家長除得就契約履行爭議主張相關民事權利外，針對幼童遭不當對待所生之精神慰撫金、懲罰性賠償金及其他損害賠償，可依個案情形循司法途徑請求救濟。今日調解僅針對學費退還項目，成立與否並不影響其他未納入調解範圍之請求事項。

法務局說，對於後續法律協助，已依「台北市重大消費災害事件認定標準及法律協助辦法」，規畫針對遭不當對待的個案提供訴訟律師費用補助，協助有需要之家長評估提起民事訴訟。相關補助資格、金額及申請方式已在簽報程序，預計下周逐一通知家長。