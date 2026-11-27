「侯孝賢的電影常常讓我感受到鏡頭和聲音的對話，我想呈現這種空間和聲音的對話，然後把留白處理好。」國家兩廳院昨天公布2027台灣國際藝術節節目內容，明年3月登場的「聲影如詩－侯孝賢的音樂紀行」，由導演吳子敬、音樂總監陳建騏聯手打造，邀請陳明章等音樂人來到電影幕前，透過全新編曲、影像與燈光設計，引領觀眾以全新視野走入「悲情城市」等侯導名作。

2027台灣國際藝術節（TIFA）邁入第19屆，公布20檔精彩節目，邀集來自丹麥、捷克、波蘭、英國、法國、德國、西班牙、奧地利、巴西、馬來西亞、甘比亞、紐西蘭、日本等14國的藝術家與團隊，推出共258場演出。12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。

「當科技不斷改變我們的生活，劇場會是什麼樣子？」國家兩廳院藝術總監邱瑗表示，今年許多作品不約而同地回到幾個基本的問題：我們如何理解自己？如何與他人相處？又如何看待自己與土地、歷史及文化的關係？「不論是傳統劇場、或是科技藝術劇場，藝術家們運用不同的形式探問過去、現今或未來，核心仍然是人與人之間的關係。」

曾獨自徒步西班牙840公里朝聖之路的王宇光，將旅程化為「關係三部曲」最終章「逆行」，在前行與迴身之間回望身體與記憶；布拉瑞揚舞團「我．我們」第三部曲則從「手」與「腦」一路走向「心」，攜手金曲歌后阿爆與藝術家磊勒丹，在吟唱與群體共舞中尋找歸屬。

邁入30周年的莎士比亞的妹妹們的劇團，以「委託創作」讓演員走進素人的生命經驗，追問「誰有資格替他人發聲？」；四把椅子劇團改編岡田利規經典作品「三月的某五天」，則以當代台日語境與社群視角，重新回應戰爭與溝通。陳品蓉與阿希．卡魯納哈蘭的「太陽依舊升起」，從2004年南亞大海嘯後的返鄉出發，在消失的地景中重新尋找「家」的形狀。

曾登上芬蘭WOMEX舞台的國樂室內樂團「三個人」，則在「臨界之身」中加入電聲與擊樂，首次以國樂面對死亡議題，探索傳統聲響的下一種可能。奧地利DARUM的互動VR劇場「EOL.亡者方舟」， 則讓觀眾化身數位清理員，在虛擬廢墟中決定哪些記憶值得保留。

藝術節也將透過多元活動，讓藝術走進日常。「2027TIFA廳院跑聚」串聯國家兩廳院與中正紀念堂周邊跑步路線，以跑步連結身體與城市，讓劇場成為人們真正參與其中的地方。本次藝術節亦特別攜手金馬奇幻影展，將傳奇經典「洛基恐怖秀」的狂歡場搬進國家音樂廳，並邀請「勸世三姊妹」導演曾慧誠跨界執導，邀觀眾一同投入這場國家級狂歡。