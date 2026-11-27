九月中旬，新舞臺藝術節戶外公益場在中信金融園區登場。「無獨有偶」劇團帶來的三點五公尺高巨偶，和四所國中小學生同台演出，台上台下嗨成一團。這是新舞臺藝術節第四年在企業總部前的廣場舉辦公益場，新舞臺藝術節的戶外公益場，已成南港最受歡迎的年度親子嘉年華。

新舞臺藝術節的「新」不只是藝術形式，還包括藝術教育的創新。一般企業做公益多採「邀弱勢或偏鄉學生免費看表演」，但中信不只邀請學童坐在台下，更引領他們站上舞台、創作與演出自己和家鄉的故事，甚至還能走向國際舞台。

「新舞臺不只要替孩子搭一座舞台，更是希望孩子無論走到哪裡，都有能力為自己打造舞台。」中信文教基金會董事長馮寄台表示，若只是一年一次邀學童進劇場，比較像「煙火式」藝術公益，中信希望藝術資源對孩子有更長期影響。中信文教基金會連結長期陪伴的偏鄉教育與藝術節，推動「夢想家圓夢工程」。

一開始，中信邀請表演團隊到偏鄉學校擔任藝術導師，如邀請編舞家布拉瑞揚、無獨有偶劇團進駐偏鄉進行偶戲和現代舞教學；但又擔心藝術導師離開後藝術資源無法延續，決定進一步培養在地的偏鄉老師成為「種子藝術教師」。

中信文教基金會攜手無獨有偶劇團走進全台培育種子教師，在校園扎根偶戲課程，帶領孩子從零開始製偶與操偶；並透過新舞臺藝術節戶外公益場展現成果，讓孩子從台下的觀眾，變成舞台上的主角。貢寮實中因此被國際看見，受邀參加「二○二六札幌世界兒童偶戲節」演出。

連續多年在中信金融園區舉辦的公益場，每年也串聯中信銀行、台灣人壽等集團夥伴，匯聚不同單位的公益資源。馮寄台表示，此一設計希望讓民眾在欣賞演出之餘，也能認識並參與各項公益行動。