當「曼波男孩舞團」舞者穿著蓬蓬裙、踮著腳尖出現在新舞臺藝術節舞台上，觀眾縱聲大笑，每個笑聲都敲打一次性別框架。「人們總以為男生跳舞要剛硬、女性的舞蹈要陰柔；但我的舞團就是要混淆這些成見。」曼波男孩藝術總監菲利普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）表示。歐洲老一輩普遍認為「舞蹈是專屬女孩的」，許多家長只願送女兒去學跳舞，他想透過作品傳達「所有人都可以跳舞」的觀念。

曼波男孩代表作「蓬蓬」，二○二四在新舞臺藝術節演出時大受歡迎，許多不看現代舞的觀眾走進劇場。

觀眾熱烈敲碗下，今年藝術節邀來舞團新作「A4」。中國信託文教基金會董事長馮寄台說，「曼波男孩」透過幽默的舞蹈，吸引年齡跨度很大的觀眾，「對藝術節而言，最開心的是看到原本沒有看表演習慣的人，因為一部作品而願意走進劇場，發現當代舞蹈原來可以如此平易近人」。

幽默舞蹈包裝的是社會議題。「我讓男性扮演女性的角色，希望用幽默方式打破性別框架。」菲利普說。