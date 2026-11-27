二○二六新舞臺藝術節壓軸作品「誰會跌倒」，舞台隨時會傾斜、擺盪與變速，六位舞者得不斷調整重心，在墜落的危機中尋找立足之處。在法國爆發廿一世紀最嚴重的街頭抗議與社會動盪後，法國編舞大師約恩．布爾熱瓦(Yoann Bourgeois)代表作「誰會跌倒」首度來台。這件企圖在混亂中尋找秩序的舞作，既隱喻法國社會，也隱隱呼應選前的台灣社會氛圍。

「在社會充滿緊張氛圍的此時，我希望這個表演能提供一個空間，讓大家共同感受這一切，而無需立刻表態。」約恩表示。

法國著名編舞家約恩．布爾熱瓦帶來「誰會跌倒」，六位舞者在不平衡中「努力站穩」詮釋人生。©Géraldine Aresteanu 圖／中國信託文教基金會提供

「誰會跌倒」二○一四年法國里昂國際舞蹈雙年展首演後暴紅，約恩也因獨特的「失重美學」與視覺震撼，受邀跟ＬＶ、愛馬仕等時尚大牌合作。在中國信託文教基金會邀請下，這齣話題之作首度來台，場場完售，成為新舞臺藝術節的壓軸。

今年是新舞臺藝術節第十二年。如「誰會跌倒」這樣兼具藝術性與社會議題深度、又能引發大眾共鳴，足以跨越同溫層的現象級表演藝術作品，已成為新舞臺藝術節作品的共同點。

職場、性別議題大作 精選登台

如用跑步機隱喻人生與職場哲學的「奔跑者」，探討全球氣候變遷的「最後一個星期天」（比利時夏綠瓦蒂劇團Ｘ焦點劇團）、挑戰性別框架的「蓬蓬」（曼波男孩舞團），以及探討罕見疾病的「治癒」（巴西寇克舞團）、挑戰科技倫理與當代孤獨議題的荷蘭科幻偶戲「布魯斯瑪莉」。這些作品不僅打破了藝術與大眾的藩籬，還能引領觀眾反思各種社會議題。

布爾熱瓦重力美學風靡全球。©Pascale Cholette 圖／中國信託文教基金會提供

「我們現在所做的事情，其實就是承先啟後，從經營一座劇場，到透過新舞臺藝術節串聯不同場館。」中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會一方面延續企業長期支持藝文的信念，一方面也思考「在不同時代，企業可以用什麼新的方法，讓藝術產生更大的社會影響力」。

「新舞臺」之名 傳承百年歷史

「新舞臺」在台灣表演藝術史上，是一個擁有百年歷史的閃亮名字。

二十世紀初，辜顯榮買下位於臺北大稻埕的淡水戲館，整修後更名為「臺灣新舞臺」，在二戰時期被炸毀。為了傳承推廣藝文的精神，中國信託斥資打造的「新舞臺」於一九九七年正式營運，在缺乏正式場館的年代，成為全臺首座民營表演廳，也是孕育臺灣藝術文化的搖籃。

表演與藝術教育 多面向創新

二○一四年，新舞臺因為中信大樓搬遷而暫時落幕。隔年，中信文教基金會推出「新舞臺藝術節」，新舞臺從實體場館轉型為行動藝術節，十二年來走遍全台。

中國信託文教基金會董事長馮寄台。記者曾學仁／攝影

「新舞臺藝術節的『新』是多重層面的」，馮寄台表示，不只舞台是新的，表演形式和藝術教育也是創新的。

馮寄台說，新舞臺藝術節的定位是「最親民的當代表演藝術」，新舞臺藝術節聚焦推廣「當代藝術」，希望打破大家覺得當代藝術高冷的既定印象，透過日常、大家有感的當代經驗，將藝術帶入民眾生活。

降低語言門檻 展演貼近生活

藝術節每年會引進四到五檔左右的節目，不以單一議題策展，而是以鮮明的選節目方向，累積藝術節特色：聚焦於肢體、舞蹈、物件與跨界創作，希望降低語言門檻的展演形式，帶給觀眾耳目一新的感受。

「我們所說的『親民』，是希望觀眾能從熟悉的事物、身體的感受或生活經驗出發，找到進入作品的入口。」馮寄台以「誰會跌倒」為例，舞者在不斷傾斜、旋轉的平台上尋找平衡，讓人聯想到面對變動時，個人如何調整自己、如何與他人相互協作，「觀眾可以帶著自己的生活經驗，在劇場裡找到共鳴」。

「『誰會跌倒』反覆探討，當我們處在不穩定的空間中，誰能夠繼續支持我們？」約恩認為，企業支持藝術，意味著支持某些無法掌控的事情發生。

約恩指出「這是對藝術家和觀眾的信任。一個企業願意投入金錢與能力促成這樣的表演，讓更多觀眾可以欣賞，是非常珍貴的承諾」。