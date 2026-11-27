教師出國管制是否鬆綁，各界看法不一。教團主張，依法請假、安排好課務後，不應再審查私人行程去向；家長團體支持檢討假日出國的報備制度、上課日請假出國保留彈性；校長團體則擔心返程延誤或多人同時請假，增加代課調度負擔，影響學生受教權。

南投縣教育產業工會副理事長歐弘堡表示，他擔任教師申訴評議委員期間，曾遇到畢業班教師已無課務、事假也獲准，卻因未在系統另行申報出國而遭懲處案件。

他質疑，同樣請假、安排代課，去墾丁可以，去沖繩卻須另行報准；即時通訊已普及，過去以難以聯繫為由的管制應重新檢討。

歐弘堡主張，取消例假日、國定連假及寒暑假非因公出國的強制報備、報准制度；上課日則回歸請假規則，只要依法獲准、妥善安排代課代理及交接課務，即使出國是私人行程，中央及縣市政府也不應另設審查機制限制去向。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，他支持學期中請假出國保有彈性，但須依法獲准，提早與學校安排代課人力、教學進度及學生照顧、輔導交接，並由教育部訂定明確合理的審核原則。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，假日出國是否須報備，尊重地方及學校權責，但事前報備有助校方因應颱風、航班延誤，若到周一清晨才通知無法返校，恐難及時找到代課教師。

陳清義對上課日請假出國旅遊則持保留態度，認為教師工作具有特殊性，負有教學與照顧學生的責任，就算畢業班已無課務，也不代表沒有其他校務工作。他擔心，若制度一旦解禁，教師在學期中集體請假出遊，將增加代課調度負擔，恐影響學生受教權。