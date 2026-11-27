不少縣市要求教師出國「以寒暑假為原則」，限制學期中請假出國，連利用周休或國定假日，也須事先報請學校核准。有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求取消假日出國強制報備、檢討相關管制，已通過附議門檻。教育部表示，教師出國屬出勤管理，地方政府可另訂規範。

南投縣教育產業工會副理事長歐弘堡指出，教師即使利用周休、清明或中秋等連假出國，不必請假，依規定仍須在系統登記，報請學校核准；寒暑假出國也須事先報備。學期中上課日請假出國，則面臨「准假不等於准出國」。

他說，能否出國取決於學校裁量，有教師任教的畢業班已離校、不再有課務，仍被以「學期尚未結束」或「社會觀感不佳」等理由駁回。現行制度不僅審查教師能否請假，還進一步審查假期去向，應檢討其必要性。

有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求教育部全面檢討各級學校教師「非因公出國」的規範，明確區分差勤管理與私人旅行。

提案指出，憲法保障人民居住及遷徙自由，包括旅行與入出國境，教師不應僅因職業身分，在私人時間受到額外限制。

提案建議，教師在應出勤時間無法到校，應依「教師請假規則」辦理，由學校審核是否准假，不應只因目的地在國外，就要求另行申請出國許可。學校應管理出勤、課務與代理安排，而非教師依法請假後的旅行去向。

至於例假日或其他無出勤義務的時間，若無公務活動、課務、調補代課或依法應到校事項，提案認為，應可自由安排私人旅行，無須事前核准，並進一步檢討強制報備的必要性，避免報備在實務上成為變相核准。

教育部表示，「教師請假規則」規範教師的假別、日數、請假程序及核准權責等事項；教師於學期間、寒暑假或例假日出國，則屬出勤管理，不在該規則規範範圍內，依地方制度法及教育部歷次函示，各主管教育行政機關可依權責另訂補充規定。教育部強調，向來重視教師權益，將針對提案建議，於本月廿七日前提出具體回應。