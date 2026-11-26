為協助學習成就低落、部分學科基礎能力待加強的國中小學生補強學力，教育部推動學習扶助。不過，全國教育產業總工會指出，教師下班後留校替學生進行學習扶助，延長工時卻未獲合理報酬。經工會協商爭取，教育部已宣布自115學年度起調漲學習扶助課後輔導鐘點費，國小每節調升至486元、國中546元。

教育部國教署8月10日函文各縣市政府教育局（處），宣布自115學年度起調整學習扶助課後授課鐘點費補助基準，國小每節405元、國中455元，且不區分平日上班時間、下班後或寒暑假時段，均適用相同標準。這筆費用是中央補助地方政府的基準下限。

全教產理事長林蕙蓉指出，依法適用「勞動基準法」的工作人員，延長工時應依法給付加班費；公立學校教師雖非全面適用勞基法加班費規定，中央及地方政府仍應建立合理的延時工作報酬制度。她表示，各縣市多依循教育部訂定的基準辦理，不願做任何變動，導致課後授課鐘點費未能合理反映教師額外付出的勞務。

全教產因此提出國小每節480元、國中540元，作為教師自願參與課後授課的合理鐘點費標準。經協商爭取，教育部11月9日已發函各縣市，宣布自115學年度起，調整第七節下課後、周末、寒暑假及住校生晚間6時以後夜間輔導鐘點費，國小由每節405元調升至486元，國中由455元調升至546元。