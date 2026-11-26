台中教育大學一名學生因不滿必修規定，持美工刀向授課教授面前揮舞，引發社會關注。行政院發言人李慧芝今天說，校園安全是教學與學習的基本前提，政府非常重視師生安全保障；教育部表示，當前已派員入校協助處理，也正針對不同教育階段修訂管教辦法的注意事項，提供適當協助。

對於校園內的這起事件，台中教育大學昨天發布聲明，指自11月25日起已禁止該生進入校園，安排其本學期剩餘課程改採遠距方式進行，該生行為涉該校學生獎懲辦法規定退學事由，學校將依規定完成事實審議及後續處理。

教育部學務特教司副司長許嘉倩指出，針對此案，教育部今天早上已派支援中心相關專家入校訪視，根據了解，第一時間學校已請校安人員處理，當天下午也召開學校緊急個案會議，決議會讓該學生在校線上學習，確保學習不中斷。

許嘉倩表示，教育部會加強提供老師相關協助與輔導，目前老師傾向不提告，也就學生個人行為，提供學校輔導資源。後續學校會將個案提至獎懲委員會處理。

針對老師個人權益，許嘉倩說，教育部日前發布學校職場不法侵害指引，目前也在研修老師輔導管教學生辦法的注意事項，大學專校院和高中以下的教師適用將分別訂定，提供不同教育階段的適當協助。