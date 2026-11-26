為改善學生上課、練習及參與運動的環境，教育部國教署透過學校運動設施設備填報系統，掌握各校設施現況及改善需求，並推動運動設施設備興整建輔導團計畫，結合地方政府及學校，依實際需求改善運動場地及添購設備器材。115年度已核定全國高級中等以下學校422校次改善運動場地及充實設備器材，補助金額約23億元。

國教署表示，依國民體育法第17條規定，各級學校應定期檢修運動設施、設備及器材，並作成檢修紀錄。為協助學校改善設施，國教署邀集工程及體育領域專家學者，協助釐清改善項目、規劃工程及提出補助申請。補助案件核定後，也會持續追蹤執行進度，並由輔導團提供採購及工程執行等實務建議，與地方政府共同協助學校掌握工程期程及施工品質，提升補助經費效益。

以屏東縣國立佳冬高農為例，學校運用補助經費改善游泳池過濾、熱泵及殺菌系統，並整修池畔止滑磚、池底PVC鋪面及淋浴室加壓泵浦，兼顧池水處理、池畔行走及學生課後盥洗等需求。整建後，游泳池除供校內游泳教學使用，也提供鄰近學校安排游泳課程，並開放社區民眾使用，暑期則借予海巡署作為訓練場地。

另外，雲林縣古坑鄉永光國小運用補助經費整修老舊手球場，改善地坪並增設圍網，整修後場地地坪更加平整且具止滑效果，有助於降低學生在快速移動時因地面不平而絆倒的風險。

國教署表示，透過專業輔導及經費資源，期盼115年度核定的補助案件儘速落實，改善老舊跑道及凹凸不平的球場地坪，並充實運動器材及設備，讓師生及社區居民都能在安全、友善的環境中運動。