在爭議中舉辦的2026年威尼斯藝術雙年展，25日公布「觀眾金獅獎」（Visitors’ Lions）」得獎名單，由美國藝術家尼克·凱夫(Nick Cave)和印度國家館奪下觀眾票選誕生的「觀眾金獅獎」。此一觀眾票選獎是在評審團辭職，多位藝術家和展館退出雙年展後，威尼斯藝術雙年展首次創設的「創舉」。

過去威尼斯藝術雙年展的金獅獎皆由專業評審選出，從未加入觀眾票選。然而此次因為評審集體退出，主辦單位不得不改成觀眾票選。具投票資格的觀眾，為第展覽開放期間（5月9日至11月22日）曾持票參觀綠園城堡（Giardini）與軍械庫（Arsenale）兩大展區的參觀者。

威尼斯雙年展主席Pietrangelo Buttafuoco表示，「觀眾金獅獎」旨在傳達大眾的選擇，並表彰在第61屆國際藝術展期間最受觀眾喜愛的參展藝術家與國家館。

「參觀展覽的公眾將這項榮譽視為實踐畢卡索名言的契機」，他表示，一幅畫作唯有透過觀賞者的目光才能獲得生命，「正因為每位觀眾充滿活力的參與，威尼斯雙年展才能始終洋溢著源源不絕的能量。」

此一創新的投票制度，是在圍繞俄羅斯和以色列是否應參加2026年威尼斯雙年展的爭議之後推出的。4月，由5人組成的評審團發表聲明，表示不會向其領導人被國際刑事法院指控犯罪的國家的展館或藝術家頒發獎項，隨後集體辭職。之後數十位藝術家為了聲援評審團，主動退出競賽。

雖是票選的「觀眾金獅獎」，但雙年展主辦單位並未公布票數，也拒絕向媒體提供詳細的計票結果。發言人表示，威尼斯雙年展不會公布排名或詳細的投票結果。

印度國家館以「距離的地理學：追憶家園（Geographies of Distance: Remembering Home）」為題，集結五位當代藝術家，透過泥土、竹子、絲線、紙漿等在地媒材，從生態危機、都市快速擴張、工藝傳承與個人記憶等角度切入，探討全人類共通的歸屬感。這是印度暌違七年重返威尼斯藝術雙年展的作品，一舉奪下本屆首設的「觀眾金獅獎」最佳國家館。

尼克·凱夫以大型青銅雕塑裝置系列作品「同時的兩個時間點(Two Points in Time – At Once）」拿到觀眾金獅獎。整個系列中最受矚目的核心作品，是高達26英尺的雕塑「融合（起源）（Amalgam (Origin)」，這座雕塑矗立於軍械庫水岸旁，以儀式般的繁複結構俯瞰水面，不僅成為本屆軍械庫展區最具標誌性的視覺焦點，也是觀眾印象最深刻的作品之一。

印度國家館暌違七年重返威尼斯藝術雙年展，一舉奪下本屆首設的「觀眾金獅獎」最佳國家館。圖／威尼斯藝術雙年展提供