全國代理暨代課教師產業工會指出，現行聘僱人員給假辦法規定的喪假天數，遠低於公務人員及正式教師，也和一般勞工不同，導致同樣請喪假，聘僱人員、代理教師、正式教師、公務員、勞工的給假天數不一，呼籲政府跨部會協商，終結喪假「一國多制」的亂象。

全國代理暨代課教師產業工會表示，目前各類受僱者的喪假規範可說是「一國多制」，同樣在公部門或校園服務，會因聘用身分不同而有不同給假標準。以父母或配偶過世為例，公務員及正式教師可請十五天喪假，聘僱人員及代理教師則只有十天；繼父母過世，公務員及正式教師可請十天，聘僱人員及代理教師卻只有七天。

全國代理暨代課教師產業工會還提到，約聘人員或代理教師，在部分親屬亡故的給假標準上，甚至比一般勞工還更嚴苛。以祖父母過世為例，一般勞工有六天喪假，教師、公務人員卻只有五天，代理教師更少，僅三天。

由於行政院人事行政總處十一月廿三日才剛發布聘僱人員給假辦法修正草案，代課教師工會強調，政府應把握此次修法契機，邀集教育部、勞動部等相關部會協商，通盤檢討各類請假規定。