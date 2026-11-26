校園暴力事件頻傳，教團呼籲應明確課予家長責任，避免校園安全問題全由學校及教師承擔。不過家長團體認為，除了釐清家長責任，也應由政府帶頭整合各部會資源，建立完善的支持機制，針對有需要的學生及家庭提供協助，避免校園事件發生後，演變成學生、家長與教師之間的對立。

針對學生出現暴力行為，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現行民法、兒童及少年福利與權益保障法及家庭教育法等已有相關規範，但問題在於法規是否確實落實，以及相關責任是否明確。例如學生有明顯行為問題，需要就醫或接受專業協助，家長卻惡意推諉、不願配合就醫，現行制度就應檢討是否具備足夠強制力。

王瀚陽建議，教育部應與衛福部跨部會合作，針對學生暴力行為及家長拒絕配合就醫等情況建立追蹤機制，若未能解決問題根源，即使建立家長裁罰機制，也難以真正改善學生暴力問題。

全國家長團體聯盟理事長梁子緒也認為，面對學生暴力行為，應由家長、學校及政府三方共同合作，開罰家長不一定能解決問題。

梁子緒建議，政府應建立跨局處醫療支持網絡，針對有嚴重情緒困擾及高關懷需求的學生，整合社政、警政及醫療資源介入學生及家庭，提供適當協助，而非僅由家長及教師承擔責任，才能從根本降低校園暴力問題。