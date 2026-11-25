台中教育大學一名學生昨天持美工刀威脅授課教師，引發熱議。教育部今天表示，將由中彰投大專校安資源中心派員入校，了解後續處理情形，並持續研修指引，強化教師保護機制。

台中教大今天稍早宣布，已禁止涉案學生進入校園，剩餘課程改採遠距方式進行。學校並已啟動師生關懷及輔導機制，持續提供受威脅教師及受事件影響學生心理諮商、安心輔導及必要法律協助。

教育部晚間表示，台中教大已啟動學生獎懲委員會審議程序，將依相關規定議處。教育部將由中彰投大專校院校安資源中心入校了解後續處理情形，提供必要的協助及指導。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿，呼籲整合醫療機構與學校資源，逐步建構各縣市就近、能落實的青少年支持系統；另建議對輔導管教無效的學生，應設計裁罰機制，課予家長責任。

對此，教育部表示，已規劃分別訂定適用於中小學、大專校院的相關規範，切合各教育階段的實務需求，並提供學校及教師更明確的處理依循。大專部分，除已公告的「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，目前正研修「大專校院教師輔導或管教學生實施指引」，兼顧教師管教權及學生權益。

至於課責家長的訴求，教育部表示，已於衛生福利部「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案中，建議新增家長配合學校輔導管教的責任，並涵蓋強制親職教育等條文，明訂家長應共同承擔照顧與管教責任。