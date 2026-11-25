即時通訊軟體普及，教師下班後仍可能收到行政通知或家長訊息，影響休息權益。台南市教育局近日訂定「台南市立高級中等以下學校及幼兒園教師非出勤時間聯繫及溝通參考指引」，明定一般行政聯繫、工作通知及親師溝通，原則上應於教師出勤時間辦理，非緊急事項不宜要求教師於非出勤時間即時回覆，兼顧教師休息權與學生學習需求。

台南市教育局長鄭新輝指出，近期邀集校長團體共同研商，指引以「出勤時間處理為原則、非出勤時間聯繫為例外、緊急事件即時處理」為核心，從行政聯繫、親師溝通及緊急事件處理三大面向建立規範。若涉及校園安全或其他緊急事件，仍應依學校及幼兒園通報、應變機制即時處理。

鄭新輝表示，各校及幼兒園可依實際作息與校務運作需求，經校內溝通訂定適當聯繫時段、回覆原則及方式，並透過研習及訓練，提升教師親師溝通、衝突處理與應對能力。

市長黃偉哲表示，教師是教育現場最重要的力量，照顧教師身心健康，才能讓教師安心投入教學。市府除提供教師輔導諮商服務，也編製「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，此次進一步訂定非出勤時間聯繫指引，希望從心理支持、教學協助到休息權益保障，完善教師支持體系，打造教師安心教學、學生安心學習的友善環境。