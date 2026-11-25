NSO國家交響樂團今年持續探索馬勒的交響宇宙，即將推出「馬勒第八，千人」音樂會。音樂總監準．馬寇爾表示，這是一場「眾志成城」的製作，也記錄NSO正式邁入第40週年。

馬勒「第八號交響曲」是馬勒編制最龐大、格局最宏偉的交響曲，又稱「千人交響曲」，集結管弦樂團、合唱團與眾多獨唱家，以人聲與管弦樂交織出層層推進的磅礡聲響，譜寫一曲迴盪於天地之間的宇宙之歌。

馬寇爾（Jun Märkl）表示，馬勒「第八號交響曲」計畫初衷是邀請大家參與這場「音樂派對」，與台灣各地的音樂夥伴建立連結。這次參與的包括國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、台北大師星秀音樂節（TMAF）的客席音樂家，以及國內外聲樂家與各地合唱團的朋友們，「相信音樂與交響樂能凝聚人心。」

NSO與馬勒「第八號交響曲」淵源甚深，1995年，指揮麥爾（Uri Mayer）帶領NSO於台灣首演此作；2005年，時任音樂總監簡文彬以此作為「發現馬勒系列」的壓軸，為歷時一年的馬勒計畫畫下句點；2011年，時任音樂總監呂紹嘉則率領NSO演出此作，慶祝建國100年及NSO成立25週年。

今年適逢NSO成立40週年，這部對樂團深具意義的作品將再度登上舞台，這次演出集結國內外聲樂名家包括女高音索博特卡（Iwona Sobotka）、宮地江奈、簡曉琪，女低音科澤爾伊（Barbara Kozelj）、花房英里子，男高音王典、男中音陳翰威及男低音加藤宏隆等，共同呈現這部交響鉅作。

馬寇爾表示，馬勒「第八號交響曲」與一般交響曲的形式有所不同，人聲從第一部分便加入演唱，並貫穿全曲。全曲分為兩大部分，第一部分取材自約9世紀的拉丁文五旬節聖歌「求造物主聖靈降臨」，第二部分則採用歌德「浮士德」第二部的終幕場景，透過音樂展現對神性、生命與靈魂救贖的探問。

NSO國家交響樂團40週年系列「馬勒第八，千人」音樂會11月27日及28日演出，地點在台北國家音樂廳。