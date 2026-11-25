導演、演員舒淇日前摘金馬獎新導演，展覽「時尚流聲」現正展出，文化部長李遠今天觀展，看見舒淇1997年肖像照及「戀戀風塵」劇照，回憶過往電影宣傳與媒體攝影息息相關。

國家攝影文化中心本月推出「時尚流聲：穿在身上的語言」展覽，策展人鄧博仁今天帶領李遠看展，觀賞32組藝術家作品，從早期已故攝影家鄧南光街景作品至攝影藝術家章光和結合AI的現代作品，映照出影像如何回應不同時代的時尚與時尚態度，李遠讚，展覽資訊量大。

鄧博仁表示，展覽以家庭照出發，他認為時尚是從家庭出發，從長輩如何教導穿衣，到最後時尚也是回歸於家庭，因為回望家庭照，可以從過去年代看見當時的時尚。展覽透過不同主題選擇展出藝術家，展出藝術家涵蓋老中青三代。

家庭照或是戶外寫真介於紀實與擺拍之間，在此發展脈絡下，蔡榮豊、林添福與林炳存等時尚攝影創作者作品展出，分別從商業攝影、文化場域與流行媒體出發，探索服飾、身體與觀看之間的關係。攝影家劉振祥拍攝「戀戀風塵」劇照也在其中展出。

李遠觀賞蔡榮豊1997年拍攝舒淇肖像，當時刊登於「民生報」影視版等媒體，李遠回憶，舒淇當時還未與導演侯孝賢合作，「『戀戀風塵』是在1986年拍，再更早期拍電影，記者會來，把照片拿去登報紙，那時台灣新聞報非常少，電影在拍的照片拿去刊，等於立刻曝光，我們會很希望盡量拍。」

李遠說，後來大家漸漸有要保密作品的意識，劇照師觀念也漸漸興起。劉振祥在「戀戀風塵」中讓電影劇照師角色又有不同面貌，看見許多導演沒看見的東西，抓拍了過去電影劇照不會拍攝的幕後歷程。

「時尚流聲：穿在身上的語言」分為「身上的語言」與「身上的風景」區，「身上的語言」區展出至2027年3月10日；「身上的風景」區展出至2027年3月14日。