第33屆全國績優文化志工表揚典禮今天舉行，今年共有10位金質獎、20位銀質獎、50位銅質獎及5組團隊獎獲得表揚，文化部對於文化志工成為藝術與民眾間橋梁表達感謝。

文化部主任秘書林宏義致詞表示，感謝長年在台灣各地努力付出的志工夥伴，把自己的時間和熱情投入到文化服務工作，不管是在博物館或圖書館，文化志工各自以不同的專長及服務，從文化導覽、教育推廣到地方記憶的保存與分享，讓民眾可以接近文化，理解這片土地承載的記憶。

林宏義說，「今天是讓社會看見文化志工力量的重要時刻」，期盼藉由志工表揚，除表達文化部對所有文化志工的感謝，更讓社會大眾看見每一個文化志工或團隊背後動人的故事。

根據文化部發布的新聞資料，金質獎得主廖彩官於國立中正紀念堂管理處服務18年，退休後持續投入志願服務，從行政協助到擔任志工隊長，並曾協助推動志工服務時數刷卡制度，以耐心溝通凝聚團隊共識，展現長年服務的投入與承擔。

台中國家歌劇院志工團則獲得志工團隊獎，除長期投入場館引導、藝術推廣及特殊需求協助，以細緻服務陪伴觀眾之外，曾有志工主動協助失智症觀眾及家屬安心參觀，以貼心陪伴回應觀眾需求，展現文化志工在藝術與民眾之間的重要角色。

文化部表示，每位獲獎者與團隊的故事，都承載長年投入文化服務的心力與精神。文化的累積不只來自典藏、展覽與建築，也來自志工長期站在第一線的陪伴與付出。期盼透過此次表揚，向所有投入文化工作的志工致意，也鼓勵更多民眾加入志願服務行列，豐厚台灣的文化風景。