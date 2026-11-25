國家文藝獎得主、舞蹈家姚淑芬於11月10日辭世，享壽62歲。文化部政務次長李靜慧今日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由姚淑芬子女姚朱力安及姚璐璐代表受贈。

文化部今天發布新聞稿表示，姚淑芬1964年出生，2000年正式創立「世紀當代舞團」，2010年編創舞團10週年慶典「婚禮／春之祭」，榮獲第9屆台新藝術獎表演藝術類獎項。

2014年姚淑芬於北師美術館以策展人與參展藝術家雙重身分展演「誓・逝」，揉合視覺和表演藝術黑白盒子的藩籬，為當代藝術建立新的里程碑。因其積極與國際連結，打造舞蹈創作平台，提高台灣國際能見度，2018年獲第20屆國家文藝獎舞蹈類殊榮。

姚淑芬亦發起「歡迎光臨・永康藝族」，積極串聯商圈與在地社群；2022年與台北捷運公司合作「出口」國際藝術節，致力於將藝文展演帶出傳統劇場、融入市民生活場域，成功帶動地方文化活力，成為藝術走入常民生活與街區營造的重要先驅。

近年姚淑芬以策展人與參展藝術家的雙重身分融合靜態文物展示、當代舞蹈表演，於2025年推出跨界力作「絳」，創造多元而獨特的藝術風格。

文化部表示，姚淑芬畢生致力於藝文推廣，促進藝術走入大眾生活，並積極建構國內外舞蹈及跨領域交流平台，深化文化交流與藝術對話，為台灣當代舞蹈發展與國際連結奠定基礎。在台灣當代舞蹈的發展軸線上，畢生以最純粹的藝術熱情，拓寬台灣舞蹈的容納度，她是領路人，也是守護者。

文化部深切感念其對舞蹈藝術傳承、創新及台灣文化藝術發展貢獻，將在其奠定的深厚基礎上，持續推動舞蹈藝術，讓舞蹈的生命力在台灣這塊土地上綿延不絕。