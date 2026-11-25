教育部近期修正「教育人員留職停薪辦法」，自民國116年1月起，放寬為撫育8歲以下子女或孫子女可申請留職停薪，可請到孩子滿9歲，但總長不能超過3年。

配合立法院於今年11月13日三讀修正通過的「性別平等工作法」，教育部於11月20日正式修正「教育人員留職停薪辦法」部分條文，並預計於116年1月1日正式施行。

原本育兒留職停薪的規定較嚴格，必須養育「3歲以下」子女（或照顧3歲以下孫子女），這一波修法比照「性別平等工作法」，將育兒留職停薪的子女（孫子女）年齡提高到「8歲以下」，可請到孩子滿9歲，但總長不能超過3年。如果同時撫育多個孩子，須合併計算，以最年幼的孩子撫育3年為限。

除了育兒的需求，現今家庭結構變遷，在少子女化、高齡化的趨勢下，家族成員間要相互支援照護的需求大幅增加。這一波修法也增訂照護重大傷病兄弟姊妹為留職停薪事由，申請最長期限為1年。

另外，修法也調整條文，區分屬健保所定重大傷病和非屬重大傷病的情況，讓照顧親屬的留職停薪更為明確。

教育部希望透過這一次修法，兼顧教育人員養育子女、照顧親屬的需求，以及服務機構的業務推動，並積極回應現今家庭結構變遷發展趨勢。