作家伊格言小說「噬夢人」推出捷克文版本，近期赴布拉格等地舉行3場新書發表，伊格言以小說主題「人如何證明自己是人」，回應AI時代來臨的困境與挑戰。

活動於18日起，分別在布拉格市立圖書館、帕拉茨基大學以及布拉格查理大學舉行。與談人包括伊格言「噬夢人」的捷克文譯者米德仁（FrantišekReismüller），以及另一部作品「零地點」的譯者馬金（Martin Blahota）。

伊格言表示，「噬夢人」完成於16年前，描述一場生化人與人類彼此滲透對方情報機關的間諜戰，也因此人類必須證明自己是人，才能免於災難。

相隔16年，他很驚訝發現，人們彷彿真的來到必須「證明自己是人」的時刻，因為AI來了，「作家會被質疑用AI寫作，而人類目前對AI的看法也很分歧」。

伊格言說，這其實和「人類如何面對異類」是同一個問題，一如「噬夢人」中人類如何面對生化人，以及當前的現實：人類如何和AI相處。

伊格言在會中談到另一個延伸主題「行星尺度事件」，過去核子武器的發明，永久改變地球上的政治活動，就是「行星尺度事件」之一，AI是另一個正在發生的事件，伊格言說，AI是「地球上第一次出現了人類以外的第二種智慧物種，這當然也是行星尺度事件。」

伊格言表示，「如果我們在有生之年與外星人接觸，我也不會覺得意外」，而這些「行星尺度事件」，將會成為文學題材，為純文學帶來全新的風貌。

現場觀眾反應熱烈，活動主持人之一、捷克知名漢學家白蓮娜（Pavlína Krámská）對書中細節提出諸多看法，譯者米德仁則向觀眾介紹如何閱讀小說中的註解，由於書中註解多達29則，且混合偽知識與小說，他建議讀者不要跳過這些好看的註解。

有讀者直率反應表示，「噬夢人」雖然「很燒腦」，但寫得好極了；也有讀者提問「該如何維持台灣目前的晶片優勢」，伊格言回答「這是總統等級的問題，我並沒有要選總統。」