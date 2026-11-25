高雄市教育局近日與韓國京畿道高陽教育支援廳簽署友好合作書；教育局表示，高雄市與高陽市是姊妹城市，近年雙方教育機關積極媒合，未來將持續推動國際教育交流。

教育局今天發布新聞稿表示，高雄市與高陽市近日有許多教育交流，包括高雄市新莊國小與高陽市大化國小有明信片交流、大化高等學校與路竹高中舉辦線上交流；高陽市支峙國小也將與瑞祥國小展開交流活動。

教育局指出，此次簽署「友好合作書」（Letter of Friendship, LOF），雙方將支持既有校際交流夥伴關係，媒合有意推動國際交流的學校，並建立固定聯繫機制，定期分享交流成果與推動經驗。未來也將視合作成果及規模，逐步研議簽署合作備忘錄（MOU），深化雙方教育合作。

教育局長吳立森表示，面對全球化趨勢，城市及學校間的交流合作，有助學生拓展國際視野，也能促進教育行政、課程發展及教師專業成長。此次簽約將為高雄與韓國教育交流注入新動能，打造更多元且具永續性的國際教育合作網絡。

教育局表示，截至目前，高雄共有112所學校與國外249所學校締結327校次國際夥伴關係，其中亞太地區271校次、北美洲33校次、歐洲19校次及非洲4校次。未來將持續拓展國際合作，提供學生更多跨文化學習及交流機會。