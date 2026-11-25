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中市特教資源中心大樓動工 盧秀燕：整合中台灣特教資源
台中市區域特教資源中心大樓及溝墘里市民活動中心，今舉辦開工祈福典禮。市長盧秀燕說，特教學生逐年減少，特教資源中心大樓興建可以整合中台灣區域的特教資源，嘉惠更多特教學生。另也興建溝墘里活動中心，可以提供溝墘里附近民眾集會及辦活動的休閒優良場所，兌現市府對溝墘里民的承諾。
市府說，大樓斥資7833萬元，規畫地上3層，1樓設置市民活動中心及特教多功能教室，提供里民集會、休閒學習及多元活動空間。2、3樓規畫區域特教資源中心，提供全市國、高中特教學生專業諮商、輔導及職能評估等服務。
盧秀燕出席開工祈福典禮，與地方鄉親共同見證期盼多年的建設正式啟動。她感謝市議員劉士州等南屯區議員的爭取與協助，並肯定台中市的特教學校是全國辦得最好的。
劉士州說，溝墘里位於南屯五期重劃區的核心地帶，大樓林立、人口密集，但長期以來卻缺乏一處供里民集會、長青學苑及社區關懷使用的室內公共活動空間。他近年多次質詢並敦促市長盧秀燕及民政局長吳世瑋加速行政流程，很高興終於見到動工。
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