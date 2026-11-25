台中教育大學昨天發生學生持美工刀逼近教師脖子、揚言「把老師滅了」事件，學生事後受訪直言「不後悔」；去年11月新北市板橋某國小美術教師遭學生持美工刀攻擊、踹傷腳背；今年6月，台北某明星國小也有高年級學生多次持美工刀、筆刀恐嚇同學及言語攻擊教師，累計10次校安通報。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，短短一年間，媒體報導的類似事件已有3起，其他沒有上新聞的可能更多黑數，呼籲教育部提升教師輔導管教規定的法律位階，明確課予家長責任，不能只要求學校宣導、教師承擔，卻缺乏家長責任及裁罰機制。

「教育部是否看見問題？政府是否正視校園現況？」全教產表示，當校園不斷出現學生持刀攻擊教師、稍有不滿就對教師動手，甚至揚言殺害教師的情況，已不是教師一個人能解決的問題。政府對家庭教育、家長責任、嚴重情緒行為障礙學生的處置，以及學生行為的輔導管教，都缺乏有效法規，只強調學生權益，卻未明確規範學生守法義務，形同全面放棄學生管教，只會讓教師的防禦性教學更加嚴重。

全教產指出，教師及校安人員因執行職務，在勞動場所遭受學生不法侵害，造成身體或精神傷害，即屬職場不法侵害，教師可依法提出告訴，學校也必須立即進行風險評估，提出實質因應措施，避免教師及校安人員再次受傷。

林蕙蓉表示，台中教育大學學生持美工刀攻擊教師及校安人員事件中，涉事學生已年滿18歲，是成年人，應為自己的行為負起刑事責任。此事也凸顯根本問題，無論教師多麼認真教學，學生不在意成績，甚至攻擊教師後仍表示不後悔，這種無所謂的態度，已從國小、國中延伸至高等教育體系，政府對學生權益的擴張已經過頭，教師不受尊重。

全教產指出，教育部雖已提出「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，仍無法遏止學生攻擊教師事件。針對全教產多次要求提升「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的法律位階，並明確課予家長責任，教育部至今仍未有具體作為。全教產認為，家庭教育不應只是要求學校發放宣傳單、舉辦研習，再把責任推給教室裡的教師，卻未對家長課予相應責任及裁罰機制。

此外，針對近年校園中情緒困擾、精神疾患及高關懷學生的支持需求日益增加，全教產也多次呼籲教育部積極整合衛生福利部、地方政府、醫療機構及學校資源，逐步建構各縣市就近且能落實的青少年精神醫療教育支持系統，讓有需要的孩子在接受治療的同時，也能持續學習，不因生病而中斷受教權。

全教產要求教育部全面檢討現行輔導管教制度的不足，以及家庭教育與家長責任問題，對於教學現場日益嚴重的攻擊事件，應提出更積極的作為，而非只停留在了解情況、統計數字，「每一起個案，都可能成為壓垮教育現場的最後一根稻草」。