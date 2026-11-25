台中某大學一名學生24日疑與教師在報告方式有不同想法，持美工刀上前，遭壓制並送法辦。全國教育產業總工會今天表示，此行為屬職場不法侵害，學校應立即執行風險評估等步驟。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿指出，教師和校安人員因執行職務於勞動場所遭受學生侵害，造成身體或精神傷害，就是屬於職場不法侵害，教師可依法提出告訴，而學校必須立即做風險評估，並提出實質的因應作為，避免教師及校安人員再次受傷。

全教產理事長林蕙蓉表示，涉案學生已經是滿18歲的成年人，有自己應該負的刑責。學生毫不在意成績，甚至攻擊老師還覺得不後悔、無所謂的態度，已經從國小、國中一直延伸到高教體系，突顯學生權益的擴張已經過頭，教師不被尊重。政府沒有作為，就是事件的幫凶。

全教產指出，近年校園中情緒困擾、精神疾患及高關懷學生支持需求日益增加，政府應整合醫療機構與學校資源，逐步建構各縣市就近、能落實的青少年支持系統。

全教產也重申，學生及家長可以任意投訴教師，但對於自己的責任卻毫不在乎的情況，已經非常嚴重。對於輔導管教無效的學生，應設計裁罰機制，課予家長責任。