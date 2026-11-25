針對行政院人事行政總處11月23日發布的「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」修正草案，全國代理暨代課教師產業工會今天正式行文人事總處，並副知教育部及勞動部，呼籲藉此次修法契機，一併修正該辦法第3條第1項第7款的喪假天數，使其與公務人員及教師請假規則一致，終結長期以來對約聘僱人員及代理教師的差別待遇。

工會指出，現行「聘僱人員給假辦法」規定的喪假天數，不僅遠低於「公務人員請假規則」及「教師請假規則」，部分親屬亡故的給假標準甚至比一般民間受僱者適用的「勞工請假規則」更嚴苛。政府身為雇主，卻在法規制度上帶頭給予聘僱人員次等待遇，嚴重侵害基層教育及行政聘僱人員的勞動權益與基本尊嚴。

以父母或配偶過世為例，公務員及正式教師可請15天喪假，代理教師可請10天，一般勞工則為8天。若是繼父母過世，三者分別可請10天、7天及8天；子女或配偶的父母過世，則分別可請10天、7天及6天。至於祖父母過世，公務員及正式教師可請5天，代理教師3天，一般勞工6天；曾祖父母、兄弟姊妹或配偶的祖父母過世，公務員及正式教師可請5天，代理教師與一般勞工則都是3天。

工會強調，國人重視「慎終追遠」與「百善孝為先」的傳統倫理，面對至親離世的哀痛與治喪需求，不應因家屬的職業身分是正式公務員、正式教師、約聘僱人員或一般勞工而有所差別。目前我國各類受僱者的喪假規範呈現「一國多制」的混亂現象，同在公部門或校園服務，卻因聘用身分不同，導致喪假天數大打折扣，實屬不公。

為落實勞動平權，工會提出2點訴求，首先，修正聘僱人員喪假標準，建請行政院人事行政總處立即修正「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」第3條第1項第7款，將各親等喪假天數全面調整至與「公務人員請假規則」相同。

第二，跨部會協商統一喪假天數，建請人事總處主動與教育部、勞動部等相關部會協商，通盤檢討現行各類請假規則，使公務員、教師、聘僱人員及全體勞工的喪假天數趨於一致，真正落實「同工同權、哀痛平等」的進步價值。