台中市議員候選人黃朝淵接獲家長陳情，台中某國小一名學生在校被老師無故毆打，左手臂瘀青，黃朝淵昨天陪家長向校方遞交陳情書，要求校方正視，3天內回覆；校方立即在網路回應表示，已依規定通報，資料保全和後續調查程序中。

黃朝淵表示，上課時間進校園，回家卻帶著手臂瘀青？這件事不能就這樣算了！他受理某國小不當管教陳情案，家長反映學生於11月10日上課期間，在校內無故遭教師毆打，導致左手臂瘀青。他說案發後迄今已10多天，校方並未正式積極處理，家長無奈求助他。

該校網路回應表示，對於網路社群上反映該校教師疑似有不當對待學生之情事，學校已立即依規定辦理通報、資料保全及後續調查程序。學校相當重視學生安全及受教權益，並提供必要之關懷與協助。本校將依調查所得事證及相關法令秉公處理

黃朝淵提出兩大訴求，要求校方限期3日內給交代，公開道歉與賠償，由校長代表校方，偕同涉案教師向學生及家長公開道歉，並由涉案教師給予合理賠償。

若逾期限未理，黃朝淵將親自陪同家長依法提告，追究相關民、刑事法律責任，以還公道。黃朝淵表示，校園本該是守護孩子成長的地方，任何不當管教都不容姑息，他將持續緊盯校方回應，也邀請大家一起關注孩子的受教與人身安全！