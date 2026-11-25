台東池上獨立書店「島嶼東方」主人羅正傑在閣樓打造了一個沉靜優雅的書房，只有書、畫和桌椅，網路收訊不佳。他表示，許多遊客會來這裡坐一個下午或晚上，享受寧靜專注的閱讀時光。

心理學家與社會學者警告，長期的快轉與短影音刺激，會讓大腦處於高亢狀態，因而失去理解複雜情緒、感受「留白」與「無聊」的能力。對抗快轉文化，緩慢專注的「慢閱讀」在全球崛起 。

誕生於美國舊金山的「無聲讀書會(Silent Book Club)」，參與者攜帶自己想讀的書，聚集在咖啡館、圖書館或公園裡，可以交流，但必須維持一小時以上「絕對安靜」的閱讀時間，大家各自沉浸在書本中，不被手機分散注意力。

「無聲讀書會」創造周圍「大家都在安靜閱讀」的氛圍，給予讀者強大的心理支持，找回長時間專注閱讀的「慢閱讀」能力。此一看似老派的讀書會卻深受Z世代歡迎，疫後蓬勃發展，如今全球超過七十個國家成立了逾兩千個分會。

倫敦地鐵因地形與歷史問題長年「斷網」，但當政府宣布今年底將全面開通4G、5G，卻引起許多市民、文化人的反對，認為地鐵重返網路世界剝奪了他們「慢閱讀」的時光。地鐵「斷網」讓通勤族無法滑手機，反而為紙本書創造了絕佳的沉浸式閱讀空間，許多英國人都是在搭地鐵通勤時「慢閱讀」，「地下閱讀」成為英國閱讀文化的重要風景。

手機斷網、緩慢讀完一本書，逐漸成為對抗快轉文化、「數位排毒」的重要儀式。在台灣，愈來愈多出版社願意花大錢設計精美、手感細緻的紙本書，讓閱讀紙本書成為一種儀式。

聯經去年出版的「追憶似水年華」繁體中文全譯本，將書本視為一件藝術品，透過低彩度漸層色階、印壓紋痕與燙印奢金，將時間流逝的意象融入七冊書封。除了透過書本設計打造沉浸式的閱讀氛圍，聯經還鼓勵讀者「慢閱讀」：「每日為自己存下兩千字的『追憶似水年華』，最終將是一生彌足珍貴的兩百萬字無價的文學資產」。

聯經總經理陳芝宇表示，主張「慢閱讀」的「追憶似水年華」銷量意外地好，吸引了許多年輕讀者。「『慢』的重要愈來愈多人注意到。」她表示，一如持續做重訓的人會感覺體能變好，讀書就像是心靈的重訓，「重點未必是你讀了很多，而是你有意識地讓自己保持閱讀。」