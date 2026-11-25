校園推動「普特融合」教育，特殊生與一般學生同班學習已成常態。對於教育部推動中小學全面融入社會情緒學習（SEL），教師認為，有助於回應融合教育現場需求、減少對特教生的標籤化，但要真正落實，須強化教師增能、親師合作及全校性支持系統。

據教育部統計，學習障礙、自閉症及情緒行為障礙等身心障礙學生逐年增加，從一○九學年度的十二點一萬人，增至一一三學年度的近十四點五萬人。

全國教師工會總聯合會特教委員會主委謝宗翰說，過去SEL普遍被視為身心障礙學生的學習課題，如今將相關議題轉化為全體師生共同學習的內容，有助於減少對特教生的標籤化。

特教工作專業人員協會理事金采蓁說，每個孩子的特質、情緒表達和行為需求都不同，對部分特教學生而言，情緒調節、社交溝通及理解人際情境，可能需要更多教學與支持，從融合教育的角度來看，SEL能回應學校現場的實際需求。但需要學生、家長共同參與，也需要特教教師有足夠的間接服務時間。

不過，SEL要在校園落實並不容易。謝宗翰說，SEL既然是全校性課程，就不能只依賴少數有熱忱的教師，還須思考「誰要來做、現在的教師有沒有完善的增能系統？」此外，也應加強家庭教育的銜接，持續研發課程，才能讓政策在校園落實。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則認為，國高中學生面臨升學壓力，SEL課程較難融入日常教學，加上一線教師行政負擔沉重，可能影響政策推動。