3C產品普及的時代下，學生如何表達情緒、處理衝突及面對壓力成為重要課題。教育部去年二月公布「社會情緒學習中長程計畫」，預計五年投入四點四億元，鼓勵學校將社會情緒學習（SEL）融入課程與校園生活。為此，東華附小推出情緒儀表板及Podcast；同德國小則透過攀樹活動，引導學生練習情緒調適與同儕合作。

同德國小教師陳則穎分享，學校將SEL融入校訂課程，讓四年級學生透過攀樹活動，在面對高度帶來的恐懼時，練習覺察自己的情緒，並思考如何調適、克服困難，還能促進同儕合作。針對低年級學生，學校則有樂高積木拼組樹木、森林等活動，讓學生在拼組過程中面對挫折，練習表達與覺察情緒。

東華附小校長張慧娟也分享，學校將SEL融入校訂閱讀課程，依不同年級學生的發展需求，透過繪本、故事及情境演練，教導學生辨識情緒、理解他人及處理人際衝突。日常班級經營也融入SEL，學生每天進班時可透過情緒儀表板表達自己的情緒。

張慧娟今年開始經營Podcast「永安街一百號」，邀家長等不同對象參與，圍繞SEL相關議題進行分享，藉此讓家長理解孩子的學習狀況與情緒需求。

教師在安撫學生情緒後，有時自身也承受很大壓力。張慧娟說，要讓老師有能力接住孩子的情緒，學校也必須先有一個能夠接住老師的支持系統，學校會安排芳療等紓壓課程、還曾在研習期間包下咖啡廳，提供教師放鬆空間。

陳則穎說，學校設置情境教室，安排製作苔球、花藝等活動，讓教師透過手作紓解壓力。他認為，SEL與諮商工作已不再只是由輔導室負責的業務，而是全校都應共同關注的課題。