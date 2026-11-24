國家文化藝術基金會舉辦2026 NCAF國際藝訊分享會，董事長彭俊亨表示，國藝會與「國際藝訊」各地觀察員就像「書僮」，透過第一手資料與觀察，讓藝文工作者得以掌握國際藝文脈動。

國藝會今天在空總國家文化基地舉辦「2026 NCAF國際藝訊・藝聞現場」分享會，邀請「NCAF國際藝訊」紐澳觀察員莊增榮與日本觀察員陳汗青主講；藝術家汪勇偉及雲門文化藝術基金會執行總監洪凱西擔任與談人，線上與現場合計超過百人參與。

莊增榮分享，澳洲表演藝術市集（Australian Performing Arts Market, APAM）於2014、2016及2018年在布里斯本舉辦三屆，主辦單位依參與者回饋增加非正式聚會、調整交流時段，讓參與者有更多時間對話。2026年市集則首度在伯斯舉辦，由澳洲表演藝術連結協會（PAC Australia）承辦，持續發揮平台力量。

陳汗青分享日本藝術文化振興會（JAC）營運的「創作者支援基金」如何為人才培育、作品開發與國際交流提供中長期支持。其中，日本藝術文化振興會在創作者育成計畫中採取「伴走型支援」，持續與受補助單位對話，並實地訪視、追蹤進度及提供諮詢。

陳汗青自己曾親身參與京都國際舞台藝術節的策展人交流、愛知縣藝術劇場的舞蹈人才培育等計畫，「跨國合作需要時間累積，這類計畫以3至5年的合作為目標，可將資源投入人才培育與關係經營，讓創作者逐步累積海外合作經驗，也有機會結識可能共事的夥伴。」

根據國藝會發布的新聞資料，「NCAF國際藝訊．藝聞現場」為國藝會「國際藝文生態新訊情蒐計畫」的延伸活動。國藝會透過該計畫與各地觀察員合作，持續追蹤國際藝文動態、文化政策及藝術家支持機制，並將觀察與研究成果整理成國際藝訊與主題專文。歷年成果可至國藝會官網「研究出版」專區查閱。