致力實踐「藝術即生活」，台北表演藝術中心陸續推出週末小戲台、走讀士林等活動，今年再推「好食光講座」，邀請張尊禎等四位飲食研究者與作家對談，用美食讀懂台灣日常。

根據北藝中心發布的新聞資料，「好食光講座」自2024年舉辦以來，邀民眾重新認識台灣在地飲食文化的多元面貌，透過美食專家的田野觀察與現場交流，參與者不僅能了解食材演進與職人精神，更能從味覺記憶中，看見不同時代背景下的文化交融與生活美學。

首場「小吃的味覺密碼與文化－滷肉飯和乾麵」邀請資深飲食文化探索者徐仲與飲食生活作家李佳芳聯手開講，從產地、歷史到地域，拆解國民美食滷肉飯與乾麵。徐仲將從食材科學與風土角度切入，李佳芳則將分享台灣各地乾麵的文化脈絡與私房美食地圖，帶民眾重新讀懂最貼近日常的國民滋味。

第二場「圓滿的滋味：糕餅的文化與時代轉向」邀請兩度榮獲金鼎獎的資深編輯人暨作家張尊禎與具人類學背景的飲食作家毛奇對談，從傳統祭祀禮俗到當代精品工藝，細品漢餅的百年風華與轉身。

張尊禎著有「我的幸福糕餅鋪：台味點心50選」等飲食書，這次將以深厚的田野調查視角訴說老字號糕餅的歷史底蘊；毛奇則將從當代食物設計與飲食文化觀察出發，搭配現場糕點品嚐，引領觀眾品味這份跨越時代的滋味。

北藝中心好食光講座「小吃的味覺密碼與文化－滷肉飯和乾麵」將於12月5日下午2時舉行，「圓滿的滋味：糕餅的文化與時代轉向」將於12月5日下午4時30分舉行。兩場講座地點都在北藝中心排練場。