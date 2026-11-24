曾虛白新聞獎揭曉 劉克襄：現場報導AI無可取代
第52屆曾虛白先生新聞獎頒獎典禮今天登場，曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄致詞表示，面對AI衝擊，記者須以無可取代的現場報導，讓作品成為社會中發亮的星星。
頒獎典禮在台北「張榮發基金會國際會議中心」舉行，劉克襄以近期踏查台灣的經驗指出，當他發現濁水溪南岸豬舍特別多、北岸雞舍特別多，以此詢問AI，「我想像得到的問題、想像得不到的問題，AI都能給我解答」，但自己唯一能勝過AI的地方，就是「我在現場，我有我的感情，我會動容」，以及在現場能聞到的空氣及親眼目睹的感動。
台電公司副總經理蔡志孟致詞表示，台電在推廣經濟發展的同時，也一直想辦法維護生態，並規劃未來的永續發展。他舉例，台電電廠在大甲溪流域成功復育「台灣品種的黃豆」，有些電廠還幫蝙蝠蓋房子、保護蝙蝠，而興達電廠更被譽為「水鳥電場」，讓許多水鳥得以繁殖。
蔡志孟呼應劉克襄的說法表示，「這個地球不是只有白天，它還有晚上」，若沒有滿天星光點綴，地球也不會那麼美麗，期許所有參賽者「成為閃亮的星星，未來都能照亮天空」，讓環境議題因而得到重視。
中央通訊社董事長江春男致詞表示，從事新聞工作的人必須充滿好奇心、秉持社會公義，在勇於參與的同時又不能過度介入，隨時保持清醒的頭腦。當前面對來自四面八方的各種假新聞及挑戰，他期勉新聞工作者保持冷靜的態度，同時保有專業、熱情及公義。
評審團表示，本屆參賽作品有幾個特色，在災後追蹤方面，這些作品沒有停在災害當下，而是持續追蹤災後的清理、重建與風險；第一手採訪方面，無論是突發事件的即時反應，或是長期議題的深入蹲點，靠的都是記者親身到現場，讓人們看見記者在AI時代不可替代的價值。
此外，部分作品從個案追到制度，並尋找出路解方，如「剴剴案」後的追問社福體制；急診醫師出走議題，入圍專題透過醫師親身經驗，寫出理想與現實的拉扯；談高齡換照，報導指出政策不應只有「禁止」，也要建立在「尊嚴移動」的基礎上。這幾件作品多數在揭露問題之外，也嘗試尋找出路。
第52屆曾虛白先生新聞獎完整得獎名單如下：
一、公共服務報導獎─文字類：「地下越南老闆│無證移工大軍，重塑中的台灣農業」／上下游文化工場有限公司／楊語芸
二、公共服務報導獎─影音類：「區段徵收前：撲朔社子島」／財團法人公共電視文化事業基金會／賴冠丞、張岱屏、顏子惟、陳慶鍾、陳添寶
三、公共服務報導獎─音頻類：「高齡換照後 道路安全與交通平權的天平」／內政部警政署警察廣播電台／林夢萍、尤柔淳、林瑀晨、楊欣
四、公共服務報導獎─數位創新類：「進擊的太空之眼：本土遙測衛星星系『福衛八號』，能帶國防戰略與太空產業飛得多遠？」／財團法人報導者文化基金會／楊惠君、嚴文廷、簡毅慧、江世民、謝佩穎、張詩芸
五、新聞學術著作獎：從缺
六、信義房屋社區營造與地方創生報導獎：「圈禁之後 水泥縫中的紅菱餘溫」／慶聯有線電視股份有限公司／王逸群、蘇煥鈞、魏國慶、周府慶
七、台電大專院校學生環境與生態永續報導獎─文字類：
首獎：「變動中的國產生乳市場與酪農」／台灣大學／黃俐珏、梁鈺杰、柯采瑜
優選：「當綠蔭成危機：大學校園的人樹共生難題」／政治大學／洪立庭、郭謹萱、王貴湄
八、台電大專院校學生環境與生態永續報導獎─影音類：
首獎：「不種稻米種豪宅 土地正義的怒吼」／淡江大學／許庭潔、曹燕蜻、鄭瑀婕
優選：「煙囪下的茶海」／中正大學／周廷樺、李虹誼
九、台電大專院校學生環境與生態永續報導獎─短影音類：
首獎：從缺
優選：「農廢變黃金 粗糠的循環永續利用」／世新大學／陳妤玹、徐蓓洳
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