第52屆曾虛白先生新聞獎頒獎典禮今天登場，曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄致詞表示，面對AI衝擊，記者須以無可取代的現場報導，讓作品成為社會中發亮的星星。

頒獎典禮在台北「張榮發基金會國際會議中心」舉行，劉克襄以近期踏查台灣的經驗指出，當他發現濁水溪南岸豬舍特別多、北岸雞舍特別多，以此詢問AI，「我想像得到的問題、想像得不到的問題，AI都能給我解答」，但自己唯一能勝過AI的地方，就是「我在現場，我有我的感情，我會動容」，以及在現場能聞到的空氣及親眼目睹的感動。

台電公司副總經理蔡志孟致詞表示，台電在推廣經濟發展的同時，也一直想辦法維護生態，並規劃未來的永續發展。他舉例，台電電廠在大甲溪流域成功復育「台灣品種的黃豆」，有些電廠還幫蝙蝠蓋房子、保護蝙蝠，而興達電廠更被譽為「水鳥電場」，讓許多水鳥得以繁殖。

蔡志孟呼應劉克襄的說法表示，「這個地球不是只有白天，它還有晚上」，若沒有滿天星光點綴，地球也不會那麼美麗，期許所有參賽者「成為閃亮的星星，未來都能照亮天空」，讓環境議題因而得到重視。

中央通訊社董事長江春男致詞表示，從事新聞工作的人必須充滿好奇心、秉持社會公義，在勇於參與的同時又不能過度介入，隨時保持清醒的頭腦。當前面對來自四面八方的各種假新聞及挑戰，他期勉新聞工作者保持冷靜的態度，同時保有專業、熱情及公義。

評審團表示，本屆參賽作品有幾個特色，在災後追蹤方面，這些作品沒有停在災害當下，而是持續追蹤災後的清理、重建與風險；第一手採訪方面，無論是突發事件的即時反應，或是長期議題的深入蹲點，靠的都是記者親身到現場，讓人們看見記者在AI時代不可替代的價值。

此外，部分作品從個案追到制度，並尋找出路解方，如「剴剴案」後的追問社福體制；急診醫師出走議題，入圍專題透過醫師親身經驗，寫出理想與現實的拉扯；談高齡換照，報導指出政策不應只有「禁止」，也要建立在「尊嚴移動」的基礎上。這幾件作品多數在揭露問題之外，也嘗試尋找出路。