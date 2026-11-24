以台灣經典電視劇「包青天」為主題，台灣角川與麥卡貝攜手舉辦影視徵文大賞，首獎由作品「腐孫女和她的GAY祖先」奪下，將出版並改編為短劇。

台灣角川今天發布新聞稿表示，此次徵文比賽比賽以經典「包青天」的「狸貓換太子」、「鍘美案」與「烏盆記」3大單元為創作起點，邀請創作者結合當代背景與幽默元素，重新演繹經典案件，發想具有影視改編潛力的喜劇故事。

麥卡貝網路電視總經理廖啟璋在頒獎典禮上舉例，因電影「關於我和鬼變成家人的那件事」的票房與口碑效應，團隊也與業界製作公司合製「正港分局」。以此經驗延伸，團隊也持續思考如何結合知名IP與既有影視元素，透過當代觀點創造新的內容形式。

廖啟璋說，尤其此次主題「包青天」也是邰哥邰智源曾參與演出的電視劇作品，更讓這次以經典案件為題的創作徵選別具意義。本次比賽也讓團隊看見許多過去未曾想過的好故事與切入角度，感受到經典題材重新詮釋的豐富可能。

比賽共評選出3組主題佳作，以及1名首獎。首獎作品「腐孫女和她的GAY祖先」是以「鍘美案」主題，描述「腐女」（指愛看BL男男戀的女性）主角與以同志姿態現身的祖先包公相遇，透過託夢與附身等設定，交織出充滿反差的角色互動與喜劇效果。

首獎作者夏嶼於得獎感言中提到，自己原先也曾猶豫是否報名，後來受到心中某個聲音的召喚，才決定勇敢投稿。從先前「日本出道爭奪戰」獲得佳作，到這次拿下首獎，她不僅感謝評審對作品的肯定，也感謝當時願意跨出一步、選擇投稿的自己。