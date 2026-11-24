隨著傳播媒體與通訊方式的巨大改變，加上網路數位科技日趨普及，各類訊息及新聞傳播速度過快且真偽難辨。教育部邀請台灣事實查核教育基金會教育專員張育騰撰寫「AI時代的影像生成與辨識」教案，從AI影像生成原理、辨識方式到查證流程，帶領學生培養面對數位資訊時的查證能力。

該教案以社群平台流傳的「美國五角大廈爆炸」假照片為例，當時引發股市市場短暫波動；後續查證發現，該影像並非真實照片，而是AI生成圖片。

教案內容指出，生成式AI可依據文字指令產生，常見的影像變造類型包括修圖、剪輯、移花接木、換臉、合成聲音及完全由AI生成的影像。

教案內容說明，不同類型需要不同的查證方法，使用者應先初步判斷影像可能的變造方式，再選擇適合的工具進行檢視，且AI影像偵測工具的結果並非百分之百準確，仍須結合人工觀察、來源查證與多方資訊進行綜合判斷。

在影像查證方面，教案整理出幾項基本原則，包括檢查影像來源是否可信，並留意是否偽裝成新聞媒體或官方單位的帳號，另檢視影像內容是否合乎邏輯，包括人物、物件、背景、光影與地景等細節。

若影像涉及特定事件，也應向當事人、相關單位或可信賴的獨立資訊來源求證，避免僅依賴單一消息來源。建議大眾面對AI生成影像，應掌握「先懷疑、再觀察、後查證」的習慣，持續培養獨立思考與資訊查證能力。

教育部表示，該教案結合案例分析、工具操作與情境練習，引導學生理解生成式AI的基本原理，練習辨識可疑影像，並思考如何負責任地使用AI。透過媒體素養教案，可協助教師將AI影像生成與辨識議題帶入教學現場，支持大專校院教師發展符合數位時代需求的課程設計。