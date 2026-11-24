教育部率團於20日至22日於美國德州聖安東尼奧，參加全美外語教學協會（American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL）年會。年會以華語教育結合「AI」及「半導體」為主軸設置「台灣館」。

此次邀請台灣17所大專校院、僑務委員會、國家華語測驗推動工作委員會、國立故宮博物院及學術交流基金會等21個單位赴美參展。教育部次長劉國偉，偕同FICHET董事長李蔡彥、駐休士頓辦事處長蕭伊芳及美國在台協會文化官Fatima Quraishi，一同為台灣展館開幕剪綵。

劉國偉表示，台灣有先進半導體產業、自由民主的學習環境及前瞻的AI教育應用等優勢，讓學華語不只是增進語言能力，更是接軌全球科技供應鏈及跨文化職涯的起點。

劉國偉提到，隨著AI科技蓬勃發展，語言學習也出現更多元的可能性，希望透過台灣展館，讓美方教育夥伴看見台灣華語教育的特色及優勢，並了解台灣在科技應用及華語教學上的整體量能。

在「台美教育倡議」架構下，台美雙方合作從語言交流拓展至專業人才培育並合辦「台美華語文教育交流座談會」，邀請教育部劉次長、FICHET李蔡彥董事長及全美各州語言主管理事會（NCSSFL）Cathleen Skinner主席為座談會開幕致詞，美國國務院東亞暨太平洋事務局Robert Palladino副助理國務卿錄影致意。

會中邀請馬里蘭州安妮阿倫德爾郡公立學校（Anne Arundel County Public Schools, AACPS）董事會主席Gloria Dent發表專題演講，分享台灣啟發該郡規劃結合華語學習、職業技術教育與半導體等產業領域的升學銜接路徑，並鼓勵學生申請教育部「台灣獎學金」及「華語文獎學金」來台學習。

座談會另邀集學術交流基金會、AI華語拍檔團隊及台達電子美洲區代表等與談人，就華語教育推動台美合作夥伴關係及美方企業人才需求等主題交換意見，藉由學術界與產業界的對話，帶動台灣各校與美方夥伴進一步洽談合作可能。

ACTFL執行長Larry Paska於「台灣之夜交流餐會」分享該協會代表團於2026年4月訪台交流，拜會國家華語測驗推動工作委員會及國家教育研究院，了解華語能力測驗、華語文能力基準、華語教材編撰與數位教學資源，並參訪國內大學及中小學雙語與技職教育現場，為台美語言教育合作奠定基礎。

教育部表示，未來將聚焦推廣台灣華語教育資源及科技發展優勢，擴大華語教育的國際能見度，並鼓勵大專校院結合AI、半導體等專業領域，發展具特色的華語學習資源，建立台美之間更多元的合作模式及夥伴關係。