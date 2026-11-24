教育部近期修正「教師請假規則」，比照性別平等工作法，讓教師的產假、陪產假、育兒假都和勞工一致。私立學校也要比照辦理，並由學校支應代課鐘點費，預計116年1月上路。

立法院於今年11月13日三讀通過「性別平等工作法」，將勞工產假由8週增為14週；陪產檢及陪產假由7天增為14天；現行30天以日計算的育嬰留停，升級為60天育兒假。

全國教師工會總聯合會（全教總）等教師組織呼籲同步修正教師請假規則。行政院長卓榮泰於11月19日的行政院會中宣布政府推動的家庭支持措施，應全國一體適用，要求各機關配合修法。

教育部近期修正「教師請假規則」，基本比照性平法，但教師的產假等是以天數計算，且有扣除例假日，修法也是以天數來計算。產假由42天增為72天，一共增加30天，與勞工增加的6週（每週上班日5天）一致。

教師陪產檢及陪產假由7天增為14天，育兒假為60天，都與勞工一致。

另外，教育部因應少子女化及小家庭化等社會結構變遷，明定教師留職停薪後回職復薪，視為年資銜接的事由，以營造對教師更友善的職場環境。

這次修法也要求，私立學校的育兒假應比照辦理。由於育兒假須按日扣除薪給，為避免對教師造成負擔，修法明定代課鐘點費應由學校支應。

全教總今天透過媒體群組肯定這次修法，但也強調課務代理人力配套必須到位，育嬰津貼的計算基準應同步檢討改善。將持續追蹤新制執行情形，守護教師育兒權益。