影／高雄教師團體追思3離世教師 要求全面改革校園職場霸凌
高雄市半年內發生三起教師離世憾事，高雄市教育產業工會今早9時28分在市府廣場舉辦悼念追思會，出席老師對於校園霸凌頻傳表達強烈不滿，要求撤換教育局長吳立森、建立市府層級獨立調查機制及全面改革校園職場霸凌。市長陳其邁說，高雄市職場霸凌由外部律師及專業人士組成，會針對個案進行獨立調查，霸凌絕對零容忍。
今年5月至10月間，高雄市接連發生三起國小教師離世悲劇，其中一位老師生前曾多次向工會求助遭霸凌，最後仍無法阻止憾事發生。連接不幸讓許多教育工作者震驚與不捨，今早號召數百人齊聚市府，高舉「教育官僚殺人、教育局長下台」布條，要求市府全面檢討。
9時28分，抗議人士手持白色百合花，全體低頭為三位逝去的老師默哀，現場祈求「每位遭遇困境的老師都能夠得到理解、支持及保護，每位老師都能帶著希望走進教室、帶著平安走回家中」。
高雄市教育產業工會理事長何耿旭提出三項訴求，他要求市府撤換教育局長吳立森、追究教育行政的監督責任；建立市府層級的獨立調查機制，公開真相釐清責任；全面改革校園職場霸凌，建立真正保護教師的制度，才能教師為下一代更努力付出。
市府副秘書長張家興參與追思會，並接下陳情書。教育局說明，已從「強化教師支持系統」、「改革校事會議成立調處機制」及「妥善處理師生輔導」三大方向推動改善。教師心理諮商補助由每人每年5次提高至12次，經專業評估仍有需求者不受次數限制，同時擴增合作心理諮商機構、增加心理支持資源，並透過壓力調適研習及相關支持方案，讓教師在面臨工作壓力及身心困擾時，能及時獲得專業協助。
此外，針對教師團體關切某校長不適任及職場霸凌案件，勞工局與教育局處理中，職場霸凌由勞工局獨立調查，全部均由外部律師等專業人士組成調查小組，9月8日受理後已召開3次調查，校長與檢舉人皆已調離原校。
陳其邁強調，三位老師情況不同，基於尊重當事者或家屬隱私及相關的個人的保護，不便對外說明，但是如果涉及霸凌，市府會嚴格檢視相關證據進行獨立調查。
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