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學校辦假日運動會強制補休、不可領加班費 師抱怨不如勞工
台中市各級學校運動會均集中11月及12月辦理，教師反映「假日運動會」竟只能補休、不能領加班費，抱怨待遇不如勞工，台中教產工會呼籲市府寬列加班費，就算補休，也應由教師自願擇日補休。中市教育局表示，學校運動會屬年度例行性全校活動，考量學生作息、課程安排及家長參與需求，相關措施應兼顧制度一致性、學校行政運作及學生受教權益。
中市教育局曾發函指出，如星期六、日辦理，且為全日、全校師生之活動，同意於翌日補假，翌日如遇假日則順延，惟不得自行調整於他日。
台中市教育產業工會理事長林碩杰表示， 學校於假日辦理「運動會」，避免勞資爭議，應優先發給加班費，若改為補休，則不應強制實施「加班一律換補休」，應由教師自願擇日補休，且學校應提供公費派代，保障教師權益。
教育局表示，學校運動會屬年度例行性全校活動，考量學生作息、課程安排及家長參與需求，部分學校安排於假日辦理，並於次一上課日統一停課補假，全校師生均無須到校，此類活動與學校臨時性、專案性或額外指派的假日勤務性質不同，不宜混為一談。
教育局強調，尊重教師假日參與校務活動的付出，但學校辦理全校性例行活動，相關措施仍應兼顧制度一致性、學校行政運作及學生受教權益。
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