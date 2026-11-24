百老匯音樂劇「MJ 麥可．傑克森（MJ The Musical）」明年四月來台。這齣獲四項東尼獎、全球觀演人次突破800萬的現象級音樂劇，不僅再現麥可經典舞步如月球漫(Moonwalk)、踮腳尖定格（Toe Stand）等，更以獨特視角切片這位傳奇巨星的爭議人生。台北站正式開賣後購票反應踴躍，主辦單位華文環球藝術娛樂宣布加開9場。

「MJ 麥可．傑克森」2021 年底在紐約百老匯首演，2024年登上倫敦西區，同年 12 月於德國漢堡推出當地製作版。明年展開亞洲巡演，依序前往東京、台北與新加坡，台北為亞洲巡演第二站。

「MJ 麥可．傑克森」跳脫傳統名人音樂劇「金曲點唱機（Jukebox Musical）」的框架，以精煉的劇本帶觀眾重新凝視麥可．傑克森的音樂與人生。劇本由兩度獲得普立茲獎的劇作家琳恩．諾塔奇（Lynn Nottage）操刀，她不採編年史敘述，而是將時間鎖定在 1992 年「危險之旅（Dangerous）」世界巡演的排練現場，透過虛構的 MTV 記者瑞秋的採訪，帶入麥可充滿爭議的童年與成名回憶。

英美評論家認為，此一切入點既能展現麥可對音樂、燈光與細節近乎苛刻的完美主義，也避開了麥可後期人生最具爭議的法律風波，同時將麥可的怪異行為推回父親帶給他的童年創傷。

麥可傑克森最經典的「月球漫步」與「45度傾斜」舞步，在此劇得到新的生命。「MJ 麥可．傑克森」編舞導演克里斯多福．惠爾登（Christopher Wheeldon）擁有英國皇家芭蕾舞團背景，憑藉本劇拿下東尼獎與奧立佛獎最佳編舞。他深知單純複製「月球漫步」或「45度傾斜」只會淪為拙劣的贗品，因此將麥可標誌性的流行舞步與現代舞、芭蕾語彙融合，並讓舞蹈成為推動劇情與外化角色內心掙扎的敘事工具。

「MJ 麥可．傑克森」集結了 25首麥可代表作，包括「Beat It」、「Billie Jean」、「Thriller」與「Smooth Criminal」等。在劇場燈光、音響與舞台機關的加持下，觀眾買一張票不僅是看戲，更像是在劇場裡親歷一場麥可．傑克森現場演唱會，同時滿足資深樂迷的懷舊情懷與年輕世代對流行文化源頭的好奇。

●「MJ 麥可．傑克森」2027 年 4 月 21 日至 5 月 9 日於台北流行音樂中心登場，台北站購票優先登記名單將於 11 月 26 日中午 12:00 開放加開場次優先購票，加開場次將於 11 月 27 日中午 12:00 正式開賣；觀眾可透過官方售票平台 U-TIX 及 Klook 購票。